ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Güldan Beyazağaç Tuncel, OHAL nedeniyle uzun olan gözaltı sürelerinin gereksiz yere uzatıldığını ve insanlar bir nevi cezalandırıldığını söyledi.

Şanlıurfa barosuna bağlı avukatlar, baro binası önünde basın açıklaması yaptı.Baro adına açıklamayı okuyan Yönetim Kurulu Üyesi Av. Güldan Beyazağaç Tuncel, olağanüstü Hal ilan edildiğinden bu yana birçok hukuksuz uygulamanın olduğunu ve kanunun ve yetkilerin kötüye kullanıldığını iddia etti.Gözaltına alınmalar ve tutuklamalarda yeterli kanıtın aranmadığını ifade eden Tuncel, “Suçluların yanında suçsuz insanlarda büyük sıkıntılar çekmektedirler.OHAL nedeniyle uzun olan gözaltı süreleri gereksiz yere uzatılmakta insanlar bir nevi gözaltı ile cezalandırılmaktadır. Aynı şey tutuklamalar için de geçerlidir. Tutuklular aylarca beklemekte, haklarında davalar açılmamaktadır. Dosyalarda gizlilik kararı bulunduğundan, ne için tutuklandıkları bilinmemekte, savunmaları bu nedenle gerektiği gibi yapılamamaktadır” dedi.

Avukatlar artık dava kabul ederken tedirginlik yaşıyor

Operasyonlar çerçevesinde avukatlarda dahil bir çok hukukçunun gözaltına alındığını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Av. Güldan Beyazağaç Tuncel, “Hepsinin de gözaltı süreleri gereksiz yere uzun tutulmuştur. Gözaltı şartları çok kötüdür. İnsanlar spor salonunda bekletilmekte, 200 kişi bir tuvaleti kullanmakta, banyo yapma imkanı bulunmamaktadır. Avukatlarıyla görüşmeleri kısıtlıdır. Önce beş gün görüşmeme yasağı getirilmiş, bu da yetmiyormuş gibi, hukuksuz olarak ailelerinden muvafakat alma şartı getirilmiştir. Hukuki olan şüphelinin kendi avukatını seçmesidir, ailelerin değil. Yine kanuni olmamakla birlikte gözaltına alınanlara ters kelepçe takılıp, Adliye koridorlarında gezdirilmekte, bu şekilde rencide edilmektedirler.Kollukta, avukatlar arasında özel avukat, CMK avukatı ayrımı yapılmakta, özel avukata deyim yerinde ise iyi gözle bakılmamaktadır. Avukatlar dava kabul ederken tedirginlik duymakta, bana da soruşturma açılır mı endişesi yaşamaktadırlar. Yargının kurucu unsuru olan avukatlar artık görevlerini bağımsız ve serbestçe yapamamaktadır. Bu da doğrudan savunulma hakkının kısıtlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Tutuklama bir ceza verme haline getirilmiştir

Tuncel, sözlerini şöyle sürdürdü: Son zamanlarda baromuz üyesi avukatlar tutuklanmış, kelepçelenerek cezaevine gönderilmiştir. Tutuklama bir tedbirdir. Kaçma ya da delilleri yok etme tehlikesi varsa, şüpheliler tutuklanır. Ancak tutuklama bir ceza verme haline getirilmiştir. Biz Şanlıurfa Barosu olarak bu durumları kamuoyuna ve basına açıklamayı bir görev olarak bilip, en yakın zamanda düzeltilmesini temenni ederiz.Ayrıca El bab dan gelen şehit haberleri yine yüreğimizi yakmıştır Şanlıurfa Barosu olarak “Fırat Kalkanı Harekatı” kapsamında kuşatılan Suriye’nin El Bab kenti çevresinde dün ve bugün şehit olan askerlerimize Rabbimizden rahmet niyaz ediyor, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz ”