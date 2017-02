ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya,”Şanlıurfa ilimiz Güneydoğu illerinin arasındaki en önemli merkezlerin başında geliyor. Bu projeyle sosyal ve kültürel anlamında çok büyük bir sıçrama gerçekleştirilmesini bekliyoruz” dedi.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında Başbakan Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomi paketiyle ilgili toplantı düzenlendi.Toplantıda konuşan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, 6. Bölge teşvikinden Şanlıurfa olarak yeteri kadar faydalanamadıklarını belirterek, “Türkiye’nin Suriye programı, bölgede yaşanan gelişmeler, ekonomimize her taraftan saldırı gerçekleştiriliyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin çevresi terörden dolayı 6. Bölge teşvikinden yararlanamadık. Bu kadar sıkıntılar içerisinde 15 temmuz da gördük ki halk bir olup, el ele verirse, dik durursa her türlü güce karşı dik durabileceğimize inandık. Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında o günden beri yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa olarak bu paketten faydalanabilmek için her türlü çalışmayı yapıp faydalanabileceğimiz kadar bu paketten faydalanmayı düşünüyoruz. Bu paket hem ilimiz hem de ülkemiz açısından çok önemlidir. Bizlere çok büyük faydaları olacak. Hem bizim Şanlıurfa ili olarak bu paketi gerçek ve doğru bir şekilde bakanımız açıkladı. Bakanımız dedi ki danışmana bile gerek yok, danışman benim. Biz sizin ortağınız. Gerçek anlamda yatırım alanını düşünecek olursak bu projeden de bahsedecek olursak Şanlıurfa olarak önemli projelerin olacağını düşünüyorum. Dışarıdan da yatırımcılar gelecektir. Başımızın üstünde yerleri var. Gelen her yatırım Şanlıurfa ve ülkemize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bunu sadece tesis ve proje bazlı düşünmeyelim. İlimiz turizm açısından da çok büyük bir potansiyele sahip. İstihdam noktasında çok büyük katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.