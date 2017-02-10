ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da bulunan çadır kentteki marketlerin ihalesine artık Urfalı esnaf giremeyecek.Karara tepki gösteren esnaf ŞUTSO Başkanı İsmail Demirkol’u ziyaret ederek yardım istedi.

AFAD çadır kentlerde bulunan marketlerin ihalesine yalnızca şube ağı olan büyük marketlerin girebileceği yönünde karar aldı. Bu kararla birlikte Suruç,Ceylanpınar, Akçakale,Harran ve Viranşehir’de bulunan kampların market ihalelerine Urfalı esnaf giremeyecek.Karara tepki gösteren yaklaşık 10 kişilik esnaf ŞUTSO Başkanı İsmail Demirkol’u ziyaret ederek yardım istedi.

BU BÜYÜK BİR RANTTIR

Esnaf adına konuşan Bıçakçı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Bıçakçı, “Ortada AFAD Başkanlığı’nın yaptığı bir haksızlık var. Bize çadır kente bulunan marketlerin ihalesinin büyük firmalara verileceği yönünde bir yazı geldi.Bizde bunun yanlış olduğunu ve Urfalı esnafın mutlaka ihaleye girmesini istiyoruz.Bu kapsamda ŞUTSO Başkanı Sayın İbrahim Demirkol’dan bu soruna çözüm bulması için talepte bulunduk.Eğer bu karar düzeltilmezse orta esnafın büyük kaybı olur.Her bir markette çalışan çok sayıda Urfalı kardeşimiz var.Bunların işsiz kalmasını istemiyoruz.Biz büyük firmaların da ihaleye girmesini ve hak edenin kazanmasını istiyoruz.Bu büyük bir haksızlıktır.Ayrıca bu büyük bir ranttır.Şanlıurfa halkı her konuda Suriyelilerin cefasını çekiyor. Urfa esnafı dururken, Migros gibi bir firmada gelip burada iş yapacak” dedi.

KİM HAK ETMİŞSE ONA VERİLMELİ

ŞUTSO Başkanı İsmail Demirkol ise, esnafı son derece haklı bulduğunu belirterek, “Çadır kentte bulunan marketlerin ihalesine herkes girebilmeli.Kim hak etmişse ona verilmeli.Ben bu konuyu Sayın Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve Şanlıurfa Valisine aktaracağım” ifadelerini kullandı.