ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, DBP Meclis üyelerinin soru önergelerini haberleştirerek yayınlanan basın kuruluşlarını siyasi ve ticari olarak muhalif olarak gördüğünü kamuoyunda açıklayarak gazetecileri büyük bir itham ile karşı karşıya bıraktı.Görevi sadece toplumu bilgilendirmek olan gazeteciler, Demirkol’un ağır ithamına tepki gösterdi.

HDP Haliliye Belediye Meclis Üyeleri, 2017 şubat ayı ilk meclis toplantısında meclise soru önergesi verdi. Cemal Babaoğlu,Leyla Dağhan,Sema Aişeoğlu,Nadile Şaşkın’ın imzalarının yer aldığı önergelerde Temizlik ihalesi,Özel Kalem Müdürlüğü ataması ve dernek ve vakıflara verilen ödenekler hakkında soru soruldu.

DEMİRKOL YANIT VERDİ

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise, meclis oturumunda DBP Grubu tarafından verilen atama ve ihalelerle ilgili önergeye yanıt verdi. Ancak Demirkol, cevaplardan çok önergeyi haberleştiren medya kuruluşlarını eleştirdi.Demirkol, DBP Meclis üyelerinin soru önergelerini haberleştirerek yayınlanan basın kuruluşlarını siyasi ve ticari olarak muhalif olarak gördüğünü kamuoyunda açıklayarak gazetecileri büyük bir itham ile karşı karşıya bıraktı.

TEHDİT ETTİ

Demirkol, DBP Meclis üyelerini kast ederek, “Köstebeklerinize söyleyin sizlere daha doğru bilgiler getirsinler. Bundan sonra bu tip edebe aykırı, usule aykırı, vicdana aykırı, ahlaki kaidelerimize aykırı ve yasal mevzuata aykırı tüm işlemler hakkında yasal işlem başlatacağız” dedi. Görevi sadece toplumu bilgilendirmek olan gazeteciler ise, Demirkol’un ağır ithamına tepki gösterdi. Gazeteciler, bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını söyledi