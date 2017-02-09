ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da 7 Kasım 2016’da Klima tamircisi ustası Halil Bozkuş‘u bıçak darbeleriyle öldüren 17 yaşındaki çırak Ömer Faruk D.’ye iyi hal’den 8 yıl 6 ay ceza verildi. Ölen tamirci ustasının eşi Hanım Bozkuş, karara gözyaşları arasında tepki göstererek, “Mahkemenin verdiği ceza az. Karara itiraz edeceğiz. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.

ŞANLIURFA’DA doğalgaz tamiratı yapan Halil Bozkuş (35), çırağı 17 yaşındaki Ömer Faruk D. ile birlikte Ahmet Erseven Mahallesindeki bir eve kombi tamiri yapmaya gitti. Ev sahibinin ifadesine göre, Halil Bozkuş ve çırağı bulundukları evde tamir yaparken, 1 adet altın bileziğin vestiyerin üzerinde olmadığını gördü. Ardından “sizden başka eve giren kimse olmadı” dedi. Klimacı ustası Halil Bozkuş ise ceketini çıkarıp ’üstümüzü arayabilirsin‘ dedi.

ALTINLAR ÇIRAĞIN CEBİNDE ÇIKTI

Klimacı, ardından çırağının arka cebinde altın bileziği buldu. Altınları sahibine iade eden Halil Bokuş, ’Nasıl böyle bir şey yaparsın‘ diyerek çırağını kovdu. Bunu gururuna yediremeyen Ömer Faruk D. klima taktıkları binanın alt katında bulunan sucuya gidip bıçak istedi ve soluğu Halil Bokuş‘un yanında aldı.

BIÇAK DARBELERİYLE YARALADI

’Artık seni yanımda görmek istemiyorum‘ diyen ustasına, ’Arabaya gelip eşyalarımı almak istiyorum diyen Ömer Faruk D, apartman çıkışında Halil Bozkuş‘u bıçak darbeleriyle yaraladı. Boynundan bıçaklanan Bozkuş olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kombi ustası burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan çırak Ömer Faruk D. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DAVA AÇILDI

Cinayetin ardından Şanlıurfa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldı. Cezaevinden getirilen 17 yaşındaki sanık Ömer Faruk D. ve avukatları ile maktul Halil Bozkuş’un yakınlarının katıldığı karar duruşmasında tanıklar dinlendi.

BENİ AFFEDİN DEDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen kombi çalışmasının yapıldığı evin sahibi Mehmet Emin Bayram, “Olay günü maktul ile çırağı kombi tamiri için evimize gelmişlerdi. Eşim mutfaktaki aspiratörün üstüne koyduğu altın bilekliğin olmadığını söyleyince bende maktul ve çırağına sordum. Sorduğum sırada ikisi birlikte yan yanaydı. İkisi de bilekliği görmediklerini söylediler. Huzurdaki çıraktan ceplerini çıkarmasını istedim, iki ön cebini kendisi dışarı çıkardı daha sonra eğilip çorabını çıkarmaya çalışırken ustası elini çırağın arka cebine götürüp bilekliği çıkarıp bana uzattı. Maktul elini çırağının arka cebine uzatırken ben maktulun elinin boş olduğunu görmüştüm. Hatta çırak bunun üzerine olaydan dolayı özür dilerim ben yaptım beni affedin gibi sözler söyledi” dedi.

ARTIK SENİ ÇALIŞTIRAMAM

Bayram, “Çırak yapmadığına yönelik hiçbir tepki göstermedi, göstermiş , olsaydı bende bu durumda farklı düşünebilirdim ancak olayı kabullendi. Bende çırağa ayıp değil mi kendine nasıl yakıştırıyorsun dedim. Ustası olan maktul ise çırağa ayıp değil mi millet bize güvenip evini namusunu teslim ediyor sen böyle şeyler yapıyorsun artık seni çalıştıramam dedi. Bunun üzerine çırak evden çıktı. Bende çırağı kapıya kadar geçirdim. Maktul 5-10 dakika kadar bizim evde kaldı daha sonra üst katta bulunan annemlerin evine ben ve maktul kombi bakımı yapması için çıktık. Annemin evindeki kombi kapağını sokmuştu ki (yaklaşık 5-10 dakika geçmişti) kapı çaldı kapıya bakan annem kombi ustasını sorduklarını söyledi. Ben kapıya doğru gittim arkamdan maktul de geldi bu sırada kapıdakinin çırağın olduğunu gördük. Maktule arabada eşyalarım var onları ver dedi. Maktul işinin olduğunu biraz beklemesini söyledi ancak çırağı gel ver benim işim var dedi bunun üzerine ikisi birlikte aşağı indiler bende evde kaldım. Lavaboya girdim, çıkınca alt kat komşum Hasan Karakuş’un cepten beni aradığını gördüm. Kapının önünde birini yerde gördüğünü söyledi. Hemen balkona çıktım kombicinin yerde yattığını gördüm” “ ifadelerini kullandı.

SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ

Duruşmada diğer 4 tanığı da dinleyen Mahkeme heyeti, sanık Ömer Faruk D.’ye 12 yıl hapis cezası verdi. Cinayetin tahrik altında işlendiği ve sanığın iyi hali göz önüne alınarak cezası 8 yıl 6 ay’a indirdi.

ZATEN İNDİRİMDEN FAYDALANACAKTI

Maktulün avukatı İbrahim Erdal, Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada,”7 Kasım’da Şanlıurfa’da meydana gelen cinayetle ilgili 3.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bu dosyada 2 duruşma sonrası karar çıktı. Dava sürecinde 5 tanığın ifadesi alındı. Kombi çalışmasının yapıldığı evin sahibi Mehmet Emin Bayram’ın “her hangi bir tahrik olmadı” şeklinde ifadesine rağmen mahkeme tahrik kararı verdi. Zaten 17 yaşında olduğu gibi için indirimden faydalanacak olan sanığa haksız tahrik ve iyi halden 8 yıl 4 ay bir adalet kararı vermiştir” dedi.

1 YIL SONRA TEKRAR ARAMIZDA OLACAK

Avukat Erdal, şöyle konuştu: “Çok ilginçtir, Urfa’da bugün bir markette 700 gram şeklinde 10 paket kaşar peynir çalan 2 kişiye 5’ er yıl yıl 6’şar ay ceza verdi. Ancak böyle yaşam hakkına ihlal edilen bir dosyaya ne yazık ki mahkeme 8 yıl 4 ay ceza veriyor. Zaten bu cinayeti işleyen şahıs 18 yaşından küçük olduğu için cezasının 3’te birini yatacak. Bu yüzden bu şahıs 1 yıl sonra tekrar aramızda olacak. İlgili bakanlıkların adaletin tecellisi açısından bu tür kararları verirken bu olayları daha iyi soruşturup, kamuoyunda vicdanları yaralamaması için daha dikkatli olunmasını istiyoruz.”

SUÇUMUZ VE GÜNAHIMIZ NEYDİ?

Maktul Halil Bozkuş’un eşi Hanım Bozkuş ise gözyaşları arasında karara tepki gösterdi. Bozkuş, “Eşimi kaybettiğim için çocuklarımla mağdur durumdayım. Mahkemenin verdiği ceza az. Karara itiraz edeceğiz. Kasten adam öldürdüler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Suçumuz ve günahımız neydi ? Eşimi öldüren çırağa ekmek ve iş verdiğimiz için mi bize bunu yaptı ?” dedi.