ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da Suriyelilere gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen Kızılay Alışveriş kartlarının sadece BİM marketlerinde kullanılması Urfalı esnafın tepkisine neden oldu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’de Şanlıurfa’ya sığınan Suriyeli ailelere aylık 100 lira yüklenen “Nakit kartlar dağıtılmaya başlandı.Uygulama sayesinde, aileler kartlarla anlaşmalı mağazalardan diledikleri şekilde alışveriş yapma imkanı bulacak.Suriyelilere yönelik en önemli hizmetlerden biri olan bu uygulama, kent merkezi ve ilçelerde kiraladıkları evlerde Suriyeli barınan aileler için hayata geçiriliyor.

Esnafa bir katkı olur

Suriyelilere gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen Kızılay Alışveriş kartlarının sadece BİM marketlerinde kullanılması ise Urfalı esnafın tepkisine neden oldu.Market işletmeleri, Suriyelilerin kullandığı kartların kent genelinde bulunan marketlerde geçerli olması gerektiğini ifade ederek, “En azından zor günler geçiren esnafa bir katkı olur.Biz Suriyelilere her zaman kucak açtık.Ekmeğimizi,aşımızı paylaştık.Yetkililerden ricamız bu anlaşmaya Urfalı marketleri de eklemesini istiyoruz” dedi.