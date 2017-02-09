SANLİURFA (RUHAAJANS)

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Belediye Başkan Vekili Ferhat Sinanoğlu 20 yıldır yeteri kadar hizmet almayan İlçeyi güzel bir görünüme kavuşturmak için kollarını sıvadı.

İlçenin trafiğini rahatlatmak amacıyla ana caddede çevre düzenlemesi yapmak, gelişi güzel araç parkına son vermek, yaya geçişlerini sağlamak başta olmak üzere bir çok projeyi haya geçirmeyi hedefleyen Başkan Vekili Sinanoğlu, Atatürk meydanında bulunan kamuya ait binaların yerine park, yürüyüş yolu, zemin altı otopark ve süs havuzlarının bulunduğu dev bir yeşil alan inşa edecek. Alt ve üst yapı çalışmaları ile birlikte ilçeye yeni bir görünüm kazandıracak olan projeye önümüzdeki günlerde başlanacak.

Proje kente yeni bir görünüm kazandıracak ve halkın zaman geçireceği, stres atacağı, spor yapacağı dev bir yeşil alan olarak ilçenin adeta nefes almasını sağlayacak.

Suruç ilçesinde başta alt yapı olmak üzere, yağmur drenajı, sıcak asfalt ve kilitli parke taşı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam eden Suruç Belediyesi 2017 yılının ilçede hizmet yılı olmasını hedefleyerek ilçeyi yaşanabilir, daha temiz bir kent için çalışan Suruç Belediyesi bu yıl içerisinde ilçenin vizyonunu değiştirmek için Eğitim, Kültürel ve Sosyal, Çevre ve Alt Yapı Projelerine hız verecek.

Yeni Suruç hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını belirten Başkan Vekili Sinanoğlu “Biz istiyoruz ki Suruç’ta yaşamak insanımıza keyif, huzur ve mutluluk versin. Vatandaşlarımız trafik sorunu yaşamasın, yeşile hasret bir ömür değil, yeşillikler içinde bir ömür sürsün. Parklarımızda ve yeşil alanlarımızda çocuklarımız güvenle büyüsünler; yürüyüş yollarında yaşamın keyfini sürsünler dedi. Suruç’ta kendilerinden beklentilerin çok yüksek olduğunun farkında olduklarını belirten Başkan Vekili Sinanoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü “ 20 yıldır hizmet bekleyen Suruç ilçemizin hak ettiği hizmeti sizlere inşallah yaşatmak. Bunun için ilçe halkının desteğine ihtiyacımız var.102 bin 800 nüfuslu Suruç için bütün vatandaşlarımıza hizmet etme ve sunulacak hizmetin kalitesini niteliğini, niceliğini artırma anlamında hepinizin desteğiyle çok güzel şeyler yapabileceğimizi hepinizin bilmesini istiyorum” dedi.