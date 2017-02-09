ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkanı Abdullah Canbeyli,Şanlıurfa Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bir dilekçe yazarak Yenişehir Halk Eğitimi Merkezinin Karaköprü’ye bağlanmasını istedi.

Canbeyli dilekçesinde,kente 3 tane Halk Eğitimi Merkezi’nin olduğunu belirterek, “Bunların biri Eyübiye ilçemizde faaliyette bulunurken, diğer ikisi Haliliye İlçesinde faaliyet göstermektedir. Nüfus yoğunluğu ve kentleşme açısından hızla büyüyen Karaköprü ilçemizde ise Halk Eğitimi Merkezi bulunmamaktadır.Hal böyle olunca gerek okullarımız, Kadın toplum Merkezlerimiz, gerekse Gençlik Merkezlerimizde Halka ve gençlere yönelik açılan kurslarda zaman zaman problem yaşanmaktadır.Buna mukabil Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen son genelgeye göre halk Eğitimi Merkezlerinin kendi ilçe sınırları dışında kurs açmamaları öngörülmekte olup, bu durumun halkımızı, dolayısıyla gençliğimizi olumsuz etkileyeceği malumunuzdur.Bu sebeple Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi’ nin Karaköprü ilçemize hizmet verebilmesi -Bağlanması- için, Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gerekli işlemlerin yapılması hususunu,Bilgilerinize önemle arz ederim” ifadelerini kullandı.