ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Eğitimci-Yazar Sait Çamlıca 14 Şubat’ta Şanlıurfa’da “Çocuk eğitiminde 33 hata semineri” düzenleyecek.

Şanlıurfa Valiliği,GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Toplum Kalkınması Programı projesiyle ilgili protokol imzalandı.Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kendi hayatına lider ol” projesi içinde anne ve babaların çocuk eğitimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Eğitimci-Yazar Sait Çamlıca tarafından “Çocuk eğitiminde 33 hata semineri” düzenleyecek.

14 Şubatta DSİ 15.Bölge Müdürlüğü Konferans salonunda saat 13:30’da başlayacak olan seminere tüm Şanlıurfalılar davetli.