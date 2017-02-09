SANLİURFA (RUHAAJANS)

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Büyükşehir Belediyesi’nin yer tartışmalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi,” Belediyenin proje uygulama yeri ile ilgili 3 alternatif yerimiz bulunuyor. Bu yerlerin mülkiyet durumları çözülüyor. 2 yerin mülkiyet durumu çözüldü. 3 noktanın da mülkiyet durumu hallediliyor. 3 nokta tamamlandıktan sonra durumu kamuoyuna açacağız.”dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,”Kamuya hizmet eden bir kurumuz. Şu an Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 7 merkezden hizmet veriyor. Bu merkezlerin sevk ve idaresi kolay değil. Göreve geldiğimizde arkadaşlarımızı talimatlandırdık. Kentimize yakışır, Şanlıurfa mimarisine uygun gelecek 100 yıl, 6-7 milyon insana göre hizmet verecek bir proje çıkardık. Fen İşleri Daire Başkanlığımız, Plan ve Proje Etüt Müdürlüğümüz, teknik arkadaşlar güzel bir çalışma yapmış. Projenin tüm detaylarını ortaya çıkardık. Projenin uygulama yeri ile ilgili 3 alternatif yerimiz bulunuyor. 3 alternatif noktanın mülkiyet durumları çözülüyor. 2 yerin mülkiyet durumu çözüldü. 3 noktanın da mülkiyet durumu çözülüyor. 3 nokta tamamlandıktan sonra durumu kamuoyuna açacağız.

Net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum: Belediye binası tüm Şanlıurfalıların olacak. Bugün Nihat Çiftçi olarak ben onlara hizmet ediyor olabilirim. Yarın bir başka arkadaşımız bu görevde olur. Fakat yapılacak olan bina uzun süreli Şanlıurfalılara hizmet verecek. Tek merkezden, tüm daire başkanlıklarının bulunduğu, bir merkezde toplanması hizmet anlamında çok önemli olacak. 1,5 yıllık görev süresi içerisinde büyükşehirin görevini iyi anlamak gerekiyor. Büyükşehir 13 ilçenin ulaşımını, alt yapısını, çevresini ve hizmetlerini tek merkezden yapan bir kurum. Kurulan daire başkanlarının tek merkezde toplanma ihtiyaçları var. Sağlıklı bir binaya ihtiyaç var. Yer noktasında kamuoyunda tartışmalar var. O resmi izliyorum, belediyenin yeri ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Mülkiyet durumları bitmeden herhangi bir açıklama yapmam. Şanlıurfa’da bir yeri bir merkeze odaklaştırmak kentin geleceği açısından doğru bir yaklaşım ve planlama tarzı değildir.

Kamu hizmeti yürüten kurumları şehrin merkez ilçelerine dağıtmamız gerekiyor ki hem merkez ilçelerinin gelişmesi anlamında hem de daha sağlıklı bir hizmet verilmesi için, ulaşım engeline takılmaması, trafik sorunlarını yaşamaması anlamında çok önemli. Çünkü bu merkeze toplu ulaşım sistemi sağlanacak. Burada her şey uzmanlarla görüşülüyor. Şanlıurfa kamuoyu rahat etsin. Bu proje 1 milyon 940 bin insanın projesidir. Bir bir tartışmaya açacağız. Görüşleri ve fikirleri alacağız. Kamuoyu ve sivil toplum kuruluşlarımız tartışacak. Şanlıurfa için hangisi iyiyse ortak akıl bunu yapacak. İnşallah bu projeyi rabbim bu kadroya nasip eder”dedi.