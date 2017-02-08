16640568_107374836449484_4282281376724213342_n
TÜM HABERLER

Şanlıurfalı gençlerin Paintball merakı (VİDEO)

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hizmet veren paintball spor ve oyun sahası  oyunu merak eden ve oynamak isteyenlerden ilgi görüyor.

 

Son yıllarda yaygın bir biçimde oynanan, oyuncuların rakip takım oyuncularıyla içi boya ile doldurulmuş küçük jelatin veya plastik toplardan oluşan mermili silahlarla belli bir parkur içinde oynadığı bir takım ve strateji sporu olan paintball, Şanlıurfalı gençlerin ilgi odağı oldu. Nişancı türü aksiyon oyunları ve savaş alanlarını andıran paintball, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılanıyor. İki takım halinde oynanan ve içinde boya olan mermilerin kullanıldığı oyunda, iki takım oyuncuları diğer takımın bayrağını ele geçirmeye çalışıyor. Vurulanın oyun dışı kaldığı oyun, uzmanların gözetiminde oynanıyor.

Hem spor hem oyun zevkini yaşıyorlar

Paintballı Karaköprü ilçesine kazandıran işletmenin yetkilileri, “İlçemizdeki vatandaşlarımıza yeni bir etkinlik alanı oluşturduğumuz için gayet mutluyuz. Paintball, başladığı günden beri yoğun ilgi görmekte. Oyun sahasına gelen arkadaşlar, kurdukları takımlarda hem spor yapıyor, hem de oyan oynamanın zevkini yaşıyor. Herkesi tesisimize davet ediyoruz” dedi.

 

16640568_107374836449484_4282281376724213342_n

16427513_160063441159629_29465905210597669_n

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

Gravatar
WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Vazgeç

Connecting to %s