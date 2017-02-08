ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hizmet veren paintball spor ve oyun sahası oyunu merak eden ve oynamak isteyenlerden ilgi görüyor.

Son yıllarda yaygın bir biçimde oynanan, oyuncuların rakip takım oyuncularıyla içi boya ile doldurulmuş küçük jelatin veya plastik toplardan oluşan mermili silahlarla belli bir parkur içinde oynadığı bir takım ve strateji sporu olan paintball, Şanlıurfalı gençlerin ilgi odağı oldu. Nişancı türü aksiyon oyunları ve savaş alanlarını andıran paintball, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılanıyor. İki takım halinde oynanan ve içinde boya olan mermilerin kullanıldığı oyunda, iki takım oyuncuları diğer takımın bayrağını ele geçirmeye çalışıyor. Vurulanın oyun dışı kaldığı oyun, uzmanların gözetiminde oynanıyor.

Hem spor hem oyun zevkini yaşıyorlar

Paintballı Karaköprü ilçesine kazandıran işletmenin yetkilileri, “İlçemizdeki vatandaşlarımıza yeni bir etkinlik alanı oluşturduğumuz için gayet mutluyuz. Paintball, başladığı günden beri yoğun ilgi görmekte. Oyun sahasına gelen arkadaşlar, kurdukları takımlarda hem spor yapıyor, hem de oyan oynamanın zevkini yaşıyor. Herkesi tesisimize davet ediyoruz” dedi.