ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – OHAL kapsamındaki 686 Sayılı KHK ile toplam 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkarıldı.Şanlıurfa’da ise aralarında asker,ögretmenlerin de bulunduğu 116 kişi ihraç edildi.

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnameye göre, 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585 kişi, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi, Emniyet Teşkilatından 417 kişi, Yargıtay’dan 10 kişi, Yüksek Seçim Kurulundan 10 kişi, İçişleri Bakanlığından 49 kişi, Dışişleri Bakanlığından 48 kişi, TRT’den 88 kişi meslekten atıldı.

Şanlıurfa’da ise aralarında asker,ögretmenlerin de bulunduğu 116 kişi ihraç edildi.

İşte Şanlıurfa’da ihraç edilen isimler…

Cafer Yamaç-Jandarma Binbaşı-Şanlıurfa İl Jandarma

Muammer Köse-Jandarma Üsteğmen-Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı

Ahmet Alkış-Jandarma Üsteğmen-Şanlıurfa İl Jandarma

Recep Kirişçi-Jandarma Teğmen-Şanlıurfa JÖH

Yunus Akyüz-Jandarma Teğmen-Şanlıurfa İl Jandarma

Süleyman Gözele-Jandarma Teğmen-Şanlıurfa İl Jandarma

Fatih Kaya-Jandarma Teğmen-Şanlıurfa İl Jandarma

Ahmet Purtaş-Jandarma Astsubay-Şanlıurfa JÖH

Selim Akdede-Jandarma Astsubay-Şanlıurfa İl Jandarma

Veli Civci-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma

Fatih Birinci-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma

Tayfur Demirel-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma

Mahmut Çilcan-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma

Ali Şahan-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma

Mustafa Demirtaş-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma

Mazlum Hattuza-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma

İbiş Ünal-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma

Duran İncel-Jandarma Astsubay-Şanlıurfa JÖH

Nedim Polat-Uzman Jandarma–Şanlıurfa İl Jandarma

Semih Babacan-Öğretmen

Sevgi Ummuhan Ay-Öğretmen

Ayşe Yaşar-Öğretmen

Burak Ahmet Börekcigil-Öğretmen

Mehmet Yalçın-Öğretmen

Ömer Yalçın-Öğretmen

Sadettin Karakuş-Öğretmen

Abdulhalik Sürer-Öğretmen

Ahmet Kengerli-Öğretmen

Halil Ok-Öğretmen

Mehmet Beşer-Öğretmen

Mehmet Simav- Öğretmen

Mehmet Yılmaz Turgay- Öğretmen

Murat Korkmaz- Öğretmen

Nezir Alp- Öğretmen

Nurullah Darı- Öğretmen

Ömer Dağtekin- Öğretmen

Ömer Dağtekin- Öğretmen

Selehattin Kahraman- Öğretmen

Servin Deliktaş- Öğretmen

Seydi Altunay- Öğretmen

Abdullah Ergunşah- Öğretmen

Ali Demir- Öğretmen

Cüneyt Aydın- Öğretmen

Handan Özcan- Öğretmen

Muzaffer Ayata- Öğretmen

Nurettin Demir- Öğretmen

Onur Balı- Öğretmen

Sümeyra Demir- Öğretmen

Şeref Kaydı- Öğretmen

Yahya Bulut- Öğretmen

Arzu Işık- Öğretmen

Emine Altınpınar- Öğretmen

Eyüp Fedekar- Öğretmen

Fidan Şahin Kılıç- Öğretmen

İbrahim Halil Dipçi- Öğretmen

Leyma Mumin- Öğretmen

Mahmut Demirbaş- Öğretmen

Mahmut Mercan- Öğretmen

Mahmut Mercan- Öğretmen

Melek Kazanç- Öğretmen

Merve Şengüçlü- Öğretmen

Mustafa Savaş- Öğretmen

Ramazan kurt- Öğretmen

Hikmet Dokumacı- Öğretmen

Kenan Demirtaş- Öğretmen

Mehmet Ali Çevik- Öğretmen

Mustafa Çakır- Öğretmen

Bünyamin Kamalak- Öğretmen

Emel Cengiz- Öğretmen

Saadet Şingar- Öğretmen

Sevcan Gürlevik- Öğretmen

Şaziye Gönüler- Öğretmen

Abdulkadir Koçka- Öğretmen

Asuman Çivelek- Öğretmen

Aynur Özbadem- Öğretmen

Berhan Ateş Karaalp- Öğretmen

Bülent Akın- Öğretmen

Cerrah Sini- Öğretmen

Etem Yılmaz- Öğretmen

Fevzi DeFİŞET- Öğretmen

Göksenin şahin- Öğretmen

Gönül Çğdem Bağışkondu- Öğretmen

Günay Karaca Güzen- Öğretmen

İbrahim Hakkı Yılmaz- Öğretmen

İbrahim Yıldırım- Öğretmen

Mahir Elbat- Öğretmen

Mahmut Hanpolat- Öğretmen

Mehmet Emin çetin- Öğretmen

Mehmet İzci- Öğretmen

Mehmet Yakışma- Öğretmen

Murat Çil- Öğretmen

Muzaffer Topal Öğretmen

Ömer Köse- Öğretmen

Serdar Al- Öğretmen

Sıdıka Rüzkar- Öğretmen

Şehymus Yayla- Öğretmen

Yasemin Yiğit- Öğretmen

Ali Fırat- Öğretmen

Evren Sayın- Öğretmen

Fatma Özalp- Öğretmen

Havva Bülbül- Öğretmen

Merve Erkan- Öğretmen

Aslan Durman- Öğretmen

Ferhat Durmaz- Öğretmen

Hüseyin Ekti- Öğretmen

Müslüm Kılıç- Öğretmen

Ömer Özturanlı- Öğretmen

Semra Özarslan- Öğretmen

Seyfettin Çiftçi- Öğretmen

Hamza Alışık-Zabit Katibi-Siverek

Sibel Şelli-Şube Müdürü-Şanlıurfa

İbrahim Küçükbayrak-Bilgisayar İşletmeni-Şanlıurfa

Eşref Baydar-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni-Şanlıurfa

İsmail Yıldız-Veri Hazırlama ve kontrol işletmeni

Selim Altınkaya-Maarif Müfettişi