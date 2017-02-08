ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – OHAL kapsamındaki 686 Sayılı KHK ile toplam 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkarıldı.Şanlıurfa’da ise aralarında asker,ögretmenlerin de bulunduğu 116 kişi ihraç edildi.
Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnameye göre, 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585 kişi, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi, Emniyet Teşkilatından 417 kişi, Yargıtay’dan 10 kişi, Yüksek Seçim Kurulundan 10 kişi, İçişleri Bakanlığından 49 kişi, Dışişleri Bakanlığından 48 kişi, TRT’den 88 kişi meslekten atıldı.
Şanlıurfa’da ise aralarında asker,ögretmenlerin de bulunduğu 116 kişi ihraç edildi.
İşte Şanlıurfa’da ihraç edilen isimler…
Cafer Yamaç-Jandarma Binbaşı-Şanlıurfa İl Jandarma
Muammer Köse-Jandarma Üsteğmen-Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı
Ahmet Alkış-Jandarma Üsteğmen-Şanlıurfa İl Jandarma
Recep Kirişçi-Jandarma Teğmen-Şanlıurfa JÖH
Yunus Akyüz-Jandarma Teğmen-Şanlıurfa İl Jandarma
Süleyman Gözele-Jandarma Teğmen-Şanlıurfa İl Jandarma
Fatih Kaya-Jandarma Teğmen-Şanlıurfa İl Jandarma
Ahmet Purtaş-Jandarma Astsubay-Şanlıurfa JÖH
Selim Akdede-Jandarma Astsubay-Şanlıurfa İl Jandarma
Veli Civci-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma
Fatih Birinci-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma
Tayfur Demirel-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma
Mahmut Çilcan-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma
Ali Şahan-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma
Mustafa Demirtaş-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma
Mazlum Hattuza-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma
İbiş Ünal-Jandarma Astsubay–Şanlıurfa İl Jandarma
Duran İncel-Jandarma Astsubay-Şanlıurfa JÖH
Nedim Polat-Uzman Jandarma–Şanlıurfa İl Jandarma
Semih Babacan-Öğretmen
Sevgi Ummuhan Ay-Öğretmen
Ayşe Yaşar-Öğretmen
Burak Ahmet Börekcigil-Öğretmen
Mehmet Yalçın-Öğretmen
Ömer Yalçın-Öğretmen
Sadettin Karakuş-Öğretmen
Abdulhalik Sürer-Öğretmen
Ahmet Kengerli-Öğretmen
Halil Ok-Öğretmen
Mehmet Beşer-Öğretmen
Mehmet Simav- Öğretmen
Mehmet Yılmaz Turgay- Öğretmen
Murat Korkmaz- Öğretmen
Nezir Alp- Öğretmen
Nurullah Darı- Öğretmen
Ömer Dağtekin- Öğretmen
Ömer Dağtekin- Öğretmen
Selehattin Kahraman- Öğretmen
Servin Deliktaş- Öğretmen
Seydi Altunay- Öğretmen
Abdullah Ergunşah- Öğretmen
Ali Demir- Öğretmen
Cüneyt Aydın- Öğretmen
Handan Özcan- Öğretmen
Muzaffer Ayata- Öğretmen
Nurettin Demir- Öğretmen
Onur Balı- Öğretmen
Sümeyra Demir- Öğretmen
Şeref Kaydı- Öğretmen
Yahya Bulut- Öğretmen
Arzu Işık- Öğretmen
Emine Altınpınar- Öğretmen
Eyüp Fedekar- Öğretmen
Fidan Şahin Kılıç- Öğretmen
İbrahim Halil Dipçi- Öğretmen
Leyma Mumin- Öğretmen
Mahmut Demirbaş- Öğretmen
Mahmut Mercan- Öğretmen
Mahmut Mercan- Öğretmen
Melek Kazanç- Öğretmen
Merve Şengüçlü- Öğretmen
Mustafa Savaş- Öğretmen
Ramazan kurt- Öğretmen
Hikmet Dokumacı- Öğretmen
Kenan Demirtaş- Öğretmen
Mehmet Ali Çevik- Öğretmen
Mustafa Çakır- Öğretmen
Bünyamin Kamalak- Öğretmen
Emel Cengiz- Öğretmen
Saadet Şingar- Öğretmen
Sevcan Gürlevik- Öğretmen
Şaziye Gönüler- Öğretmen
Abdulkadir Koçka- Öğretmen
Asuman Çivelek- Öğretmen
Aynur Özbadem- Öğretmen
Berhan Ateş Karaalp- Öğretmen
Bülent Akın- Öğretmen
Cerrah Sini- Öğretmen
Etem Yılmaz- Öğretmen
Fevzi DeFİŞET- Öğretmen
Göksenin şahin- Öğretmen
Gönül Çğdem Bağışkondu- Öğretmen
Günay Karaca Güzen- Öğretmen
İbrahim Hakkı Yılmaz- Öğretmen
İbrahim Yıldırım- Öğretmen
Mahir Elbat- Öğretmen
Mahmut Hanpolat- Öğretmen
Mehmet Emin çetin- Öğretmen
Mehmet İzci- Öğretmen
Mehmet Yakışma- Öğretmen
Murat Çil- Öğretmen
Muzaffer Topal Öğretmen
Ömer Köse- Öğretmen
Serdar Al- Öğretmen
Sıdıka Rüzkar- Öğretmen
Şehymus Yayla- Öğretmen
Yasemin Yiğit- Öğretmen
Ali Fırat- Öğretmen
Evren Sayın- Öğretmen
Fatma Özalp- Öğretmen
Havva Bülbül- Öğretmen
Merve Erkan- Öğretmen
Aslan Durman- Öğretmen
Ferhat Durmaz- Öğretmen
Hüseyin Ekti- Öğretmen
Müslüm Kılıç- Öğretmen
Ömer Özturanlı- Öğretmen
Semra Özarslan- Öğretmen
Seyfettin Çiftçi- Öğretmen
Hamza Alışık-Zabit Katibi-Siverek
Sibel Şelli-Şube Müdürü-Şanlıurfa
İbrahim Küçükbayrak-Bilgisayar İşletmeni-Şanlıurfa
Eşref Baydar-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni-Şanlıurfa
İsmail Yıldız-Veri Hazırlama ve kontrol işletmeni
Selim Altınkaya-Maarif Müfettişi