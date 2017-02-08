ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da hediyelik eşya ve oyuncak dünyasının kalbi olarak değerlendirilen Pasajlarda hayat durmuş durumda.Siftan bile yapmadan dükkanı kapatan Japon pasajı esnafı olarak zor günler geçirdiklerini söylüyor.

Şanlıurfa’nın en köklü ve bir zamanlar ekonominin kalbinin attığı pasajlar yok olmaya doğru gidiyor.Son yıllarda süpermarketler sayesinde pasajlarda, işsizlik diz boyu. Artık pasajlar müşterilerle değil, dükkanların üzerindeki satılık-kiralık tabelalarıyla dolup taşıyor…

İn cin top oynuyor

Yoğun nüfus ve gelişme potansiyeli nedeniyle son yıllarda süpermarketlerin akınına uğrayan Şanlıurfa’da vatandaşlar binlerce ürünü bir arada bulunduran süpermarketlere akın ederken bu durumdan en çok zararı pasaj esnafları gördü. Her biri genellikle bir ürün türünün satışını yapan esnafların toplandığı pasajlar düne kadar dolup taşarken, şimdilerde pasajlar hafta sonlarında bile in cin top oynanan mekanlar haline geldi.

Özellikle hafta sonları sözün gerçek anlamıyla “adım atılacak yer” bulunmayan pasajlarda artık koridorlardan sonra dükkanlar da bir bir boşalıyor. Süpermarketlerden sonra bir de küresel ekonomik krize uğrayan pasajlarda milyarlarca lira hava paralarıyla el değiştiren dükkanlar artık boş olarak kiracı bulmaya çalışıyor.

Yüzlerce dükkanımız şimdi kapalı durumda

Japon Pasajı esnaflarından Mehmet Toprak, Ruha Ajan’sa yaptığı açıklamada, Pasaj esnafı olarak Sabah 7’den akşam 7’ye buradayız ama tek bir parça sattığımız yok.Mevcut iktidar bize istikrar sözü verdi.Bütün Urfa’ya istikrar gelecek diye vaatlerde bulundu.Ancak hala istikrar gelmedi.Yüzlerce dükkanımız şimdi kapalı durumda.Kimsenin bu süreçte bizleri sorduğu yok.Sadece seçimden seçime geliyorlar. Barış sürecinde işlerimiz iyiydi. Para da kazanıyorduk.Ancak süreç bittikten sonra esnaf yavaş yavaş tökezlemeye başladı” dedi.

Yaşanan ekonomik krize devletin çözüm bulmalarını isteyen Toprak,” Bu kriz böyle giderse ülkede hiç kimse ekmek yiyemez. İşsiz kalan, aç kalan, evini geçindiremeyen adam ne yapar ? Şu anda Türkiyede gündem çok çabuk değiştiği için ekonomik kriz çok fazla hissedilmiyor gibi görünüyor ama esnaf bunu çok derinden hissediyor ve her gün yarası biraz daha açılıyor diye konuştu.