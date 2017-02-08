ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da, yeni kurulan Seyrantepe Mahallesinde 5 Martta yapılacak muhtarlık seçimi öncesinde aday enflasyonu yaşanıyor.50’ye yakın muhtar adayının olduğu mahallede ilginç vaatlerde birisi ise mahalleyi ilçe yapma vaadi…

Şanlıurfa’da ‘Maşuk’ olarak adlandırılan bölgede TOKİ konutlarının yapılmasıyla birlikte mahalle statüsü kazanan Seyrantepe Mahallesi için Mart ayında muhtar seçim yapılması kararlaştırdı.5 Martta yapılacak muhtarlık seçimi öncesinde aday enflasyonu yaşanıyor.50’ye yakın muhtar adayının olduğu mahallede ilginç vaatlerde birisi ise mahalleyi ilçe yapma vaadi…

Mahalle’nin tüm yerlerine tanıtıcı afişler asan muhtarlar, seçmenleri ikna etmeye çalışıyor.5 Martta yapılacak seçim öyle görünüyor ki çok çekişmeli geçecek.