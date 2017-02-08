ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – HDP Haliliye Belediye Meclis Üyeleri, belediye’nin vakıf, dernekler ve basın’a ne kadar ödeme yaptığını sordu.

HDP Haliliye Belediye Meclis Üyeleri, 2017 şubat ayı ilk meclis toplantısında meclise soru önergesi verdi. Önergede, belediye’nin vakıf, dernekler ve basın’a ne kadar ödeme yapıldığı soruldu. Cemal Babaoğlu,Leyla Dağhan,Sema Aişeoğlu,Nadile Şaşkın’ın imzalarının yer aldığı önergede şöyle denildi:

VAKIF VE DERNEKLERE NE KADAR YARDIM YAPILDI?

“2016 yılı içersinde Haliliye Belediyesi olarak dernek, vakıf gibi kurumlara yardımlaşma ve dayanışma adı altında aynı ve nakdi yardım yapılmış mıdır.Yapılmışsa hangi kuruma ne kadar ödendi,madde madde olarak belirtilmesini,

2016 yılı içersinde basın,reklam,tanıtım giderleri ne kadardır?Hangi basın mensuplarına ne kadar ödendi?.Bunların ayrıntılı bir şekilde belirtilmesini istiyoruz.”