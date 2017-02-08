ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – HDP Haliliye Belediye Meclis Üyeleri, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalarda bakanlığın yayınlamış olduğu genelgenin hükümlülüklerine uyulup uyulmadığını sordu.

HDP Haliliye Belediye Meclis Üyeleri, 2017 şubat ayı ilk meclis toplantısında meclise soru önergesi verdi. Önergede, belediye’nin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalarda bakanlığın yayınlamış olduğu genelgenin hükümlülüklerine uyulup uyulmadığını sordu.

Cemal Babaoğlu,Leyla Dağhan,Sema Aişeoğlu,Nadile Şaşkın’ın imzalarının yer aldığı önergede şöyle denildi:

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARINDA HANGİ KRİTERLER ARANDI?

“Belediyelerin özel kalem Müdürlüğü kadrolarına yapılacak atamalarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 03/06/2009 tarih ve 2009/50 sayılı bir genelge yayımlanmıştır.Genelgenin hükmüne göre, açıktan atamalarda kadro derecesi ve görevin özellikleri de dikkate alınarak yüksekögretim mezunlarına öncelik verileceği, 657 Devlet Memurları Kanununun 59’cu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi sınırsız bir yetki olmayıp,bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi gibi kullanımına hukuken imkan bulunmadığı,bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde,belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmeleri esas olarak belirtilmiş olup,alınan genelge halen yürürlüktedir.

Bu bağlamda Belediyemizin kuruluşundan bu yana kaç kişi özel kalem kadrosuna atanmıştır?

2-Bu kişilerin öğretim durumları nedir?

3-Özel Kalem Müdürlüğü kadrolarında ne kadar süre çalışmışlardır?

4-Belediyemizde özel kalem müdürü iken başka yere atanmasını yapılan kaç kişi vardır?.

5-Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalarda bakanlığın yayınlamış olduğu genelgenin hükümlülüklere uyulmuş mudur.? “