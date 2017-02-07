ŞANLIURFA (RUHA AJANS) Şanlıurfa’da ilk başta ücretsiz başlayan taziye evleri şimdilerde rant kapılarına dönüştü.

Şanlıurfa’da yakınlarını kaybeden vatandaşlar, başsağlığı dileklerini 3 gün boyunca taziye evlerinde kabul ediyor. Yoğun göç ve kentleşmenin ardından geniş aile yapıları nedeniyle taziyelerin apartman dairelerinde gerçekleştirilmesinde yaşanan sıkıntıyı gidermek amacıyla sivil toplum örgütleri, hayırseverler ve belediyeler tarafından yıllar önce yapımına başlanan taziye evlerinin sayısında hızlı artış yaşanıyor.

3 gün boyunca sürüyor

Kentte erkekler için yüzlerce taziye evi yapılırken, ziyaretçileri ağırlamada bu mekanların sağladığı büyük rahatlık nedeniyle kadınlar için de taziye evi oluşturulmaya başlandı.Başsağlığı dileğinde bulunmak üzere gelen herkes içerideki toplulukla vefat eden için fatiha okurken, taziye sahipleri, acılarını paylaşmaya gelenlere 3 gün boyunca çay ve mırranın yanı sıra yemek ikramında bulunuyor.

Rant kapısına dönüştü

Zira ilk başta ücretsiz başlayan taziye evleri şimdilerde rant kapılarına dönüştü.Kentte bir taziyenin masrafı 700 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar çıkıyor. Hizmet karşılığı istenen bu ücretin nereye aktarıldığı ise meçhul…

Vatandaşlar ise, yetkililerin taziye evlerine bir düzenleme getirmesini istiyor.