ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Güzel Evim’ projesi kapsamında Dedeosman Mahallesinde tek basına yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Varol’un evi 15 gün içerisinde baraka bir yapıdan eve dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Siz dert etmeyin, biz yaparız’ sloganıyla hayata geçirdiği ‘Güzel Evim’ projesi kapsamında maddi durumu iyi olmayan ailelerin evlerinde bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Belediyeye gelen ihbarlar ve müracaat eden vatandaşların evlerine gidilerek yapılacak olan çalışmaları yerinde incelenir, ve ekipler, evde yapılacak çalışmaların projesini hazırlar ve yapılacak bakım onarım çalışmaların startını veriliyor.

Baştan sona değiştirildi

Dedeosman Mahallesinde tek basına yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Varol’un evi 15 gün içerisinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sosyal Yardım Şubesi bünyesinde kurulan ekiple baraka bir yapıdan eve dönüştürüldü. Mustafa Varol’un evinin bakım onarım süresince Büyükşehir Belediyesi tarafından misafirhanede misafir edildi. Evde yapılan çalışmalarda tuvalet, banyo, mutfak ve salon yapıldı. Mutfak dolapları, yerler, tuvalet, banyo, kalebodur fayansları yapıldı. Evin iç ve dış boya badanası yapıldı. Evin içerisinde kullanılmak üzere yeni kanepe, halılar, masa sandalyeler, buzdolabı, televizyon, fırın ve diğer mutfak araç gereçleri alınarak Varol’a teslim edildi.

Evlerinde bakım, onarım ve iyileştirme çalışması yapılan Mustafa Varol, başlatılan projeden memnun olduklarını ifade ederek Başkan Nihat Çiftçi’ye ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.