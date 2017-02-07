ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 bin 480 kaçak puro ele geçirdi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelenerek durdurduğu 06 EE 4453 plakalı Ford Transit marka açık kasa araçta arama yaptı. Tapılan aramada, aracın kasa kısmına yüklü çelik kapı görünümlü 17 kapıdan 13 tanesinin içersine zulalı şekilde 5 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 bin 480 kaçak puro ele geçirildi.Araca el konulurken şüpheli şöfor Mehmet Ş gözaltına alındı.