ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – 1.Lig’de mücadele eden Şanlıurfaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Sakatlığı devam eden Batuhan Karadeniz’in katılmadığı antrenmanda futbolcular düz koşu yaptı.Düz koşunun ardından pas çalışması yapan futbolcular kısa bir süre yarı alanda çift kale maç yaptı ve antrenmanı sonlandırdı.

Teknik Direktör Kemal Kılıç nezaretinde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenman soğuma haraketleri ile son buldu.Teknik Patron Kılıç, antrenmanda sık sık futbolcularını uyardı.Sarı yeşilli ekip Giresunspor maçı hazırlıklarına yarında devam edecek.