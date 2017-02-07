ŞANLIURFA (RUHA AJANS) -HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan gözaltına alındı.Öcalan gözaltı kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Mehmet Yılmaz’ın 23 Şubat 2016’da Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının “terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu” gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Yakalama kararı çıkarılmıştı
Dilek Öcalan’ın duruşmaları geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Adliyesinde yapılmıştı.Avukatların savunma yaptığı mahkemede, Dilek Öcalan’ın adresinde bulunmadığı, çağrıldığı halde duruşmaya katılmadığı gerekçe gösterilerek “yakalama” kararı çıkarılmıştı.Kararın ardından HDP Şanlıurfa Milletekili Dilek Öcalan,Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında,İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.Öcalan gözaltı kararını sosyal medya hesabından duyurdu.