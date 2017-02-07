ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Hak-İş Konfederasyonu ve Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Şanlıurfa Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği, “İş Yaşamı Becerileri Eğitimleri” Şanlıurfa’da başladı.

MÜSİAD , HAK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetilen ve AB tarafından finansmanı sağlanan “İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması” Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen İş Yaşamı Becerileri Eğitimleri ile Şanlıurfa’da işçi ve işverenler buluştu.

Sosyal diyalogun güçlendirilmesi hedefleniyor

Düzenlenen eğitim programıyla katılımcılara iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, sosyal diyalog ve endüstriyel ilişkiler alanlarında eğitimler verilecek. Yapılacak eğitim çalışmaları aracılığıyla sosyal diyalogun güçlendirilmesi ve iş dünyasının hızla değişen koşullarında işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. İnsan kaynaklarına daha fazla yatırımla işçi ve işverenlerin ve temsilcilerinin uyum yeteneklerinin artırılması ana hedefiyle yola çıkan ve uygulanmasına 18 Nisan 2016 tarihinde başlanılan proje; eğitim programları aracılığıyla, işçi ve işverenlerin beceri ve birikimlerine katkı sağlayarak hızla değişen iş yaşamı koşullarına uyum sağlama yeteneklerini artırmanın yanı sıra; işçi, işveren, ilgili sivil toplum örgütleri ve kurumlar arasındaki sosyal diyalogun da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye için de öncü bir proje olması hedefleniyor

Projenin devamında, sürdürülebilirliğinin sağlanması için HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi’nde kurulacak olan Hayat Boyu Öğrenme Merkezi aracılığı ile proje çıktılarının binlerce işçiye daha eğitimler aracılığıyla ulaştırılması amaçlanıyor. Sosyal diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla işçi ve işverenin aynı çatı altında eğitimler aldığı ve birlikte iş yaşamı politikaları geliştirdiği ilk proje olması sebebiyle “İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması” Teknik Destek Projesi’nin Türkiye için de öncü bir proje olması hedefleniyor.

Mazlumun yanındayız

Toplantıda konuşan Hak-İş Konfederasyonu Şanlıurfa Şube Başkanı Selim Gülsatar, “Temenni ederim ki bu toplantı hayırlara vesile olur. Türkiye’de Hak-İş’den başka sendikalar vardırama hiçbir konfederasyon ve sendika takdir edersiniz ki böyle projelerle uğraşmıyor. Bugün Hak-İş’in uzaklarda mazlumların yanında olduğunu bilesiz. Zalimin karşısında olduğu gibi, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, onlara imkanları çerçevesinde el uzatmaktadır. Dolayısıyla bu camiaya sizin adınıza teşekkür ediyorum” dedi.

Topyekûn kalkınma için çalışıyoruz

MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Barut ise; MÜSİAD’ın öncelikle ekonomiyi temsil eden bir işadamları derneği olduğunu vurgulayarak; “Bizim bugüne kadar eylemlerimiz ve söylemlerimizle ifade etmeye çalıştığımız gibi, MÜSİAD’ın gündemi sadece iktisatla sınırlı değil ve hiçbir zaman da öyle olmamıştır. MÜSİAD ekomik ve siyasi yönünden etkin, dünyada saygın, yeni bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının kurduğu bir dernektir. Bugün ülke içerisinde 86, dünya genelinde 68 farklı ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Biz, yalnızca ekonomik büyüme için değil, topyekûn kalkınma için çalışıyoruz. Bu nedenle, bir düşünce kuruluşu gibi toplantılar düzenliyor, bireysel ve toplumsal konuları masaya yatırıyoruz” dedi.

Diyalog kanalları kapanmamalı

Düzenlenen eğitimin önemine de değinen Barut, “Eğitim ve Sosyal diyalog gibi geleceğimizi ilgilendiren çok önemli bir konuda 2012 yılında HAK-İş ile imzaladığımız projenin meyvelerini bugün almaya başlamış durumdayız. Ne kadar önemli bir iş yaptığımızı bugünün gündemine baktığımızda daha iyi anlıyoruz. Şartlar her ne olursa olsun Diyalog kanallarının kapanmaması gerektiğini bir kez daha öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.