ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Bakırköy Adliyesi’nde ifade vermesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Bakırköy Adliyesi’nde ifade verdi.
Gündüz saatlerinde Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan Milletvekili Öcalan, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Bakırköy Adliyesi’ne götürülen Öcalan’a, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir de Öcalan’a eşlik etti.