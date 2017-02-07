ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – HDP Haliliye Belediye Meclis Üyeleri, temizlik işinin Başkan Fevzi Demirkol tarafından Albayraklar firmasına neden ihalesiz verildiğini sordu.

HDP Haliliye Belediye Meclis Üyeleri, 2017 şubat ayı ilk meclis toplantısında meclise soru önergesi verdi. Önergede, temizlik ihalesinin neden Albayraklar firmasına neden verildiği soruldu. Cemal Babaoğlu,Leyla Dağhan,Sema Aişeoğlu,Nadile Şaşkın’ın imzalarının yer aldığı önergede şöyle denildi:

Urfalı firmalara neden verilmedi?

“4 Ocak 2017’de yapılması gereken Temizlik ihalesinin iptal edilmesi sonucu, Başkan’ın onayıyla 4 aylığına Albayraklar firmasına verilmiştir.

1-İhale iptal gerekçesi nedir?

2-Urfalı yerli şirketlerimiz değilde,ihalesiz tercih kullanılarak İstanbul firması olan Albayraklar’a ihale verilmesinin özel bir nedeni var mı?

3-Verilen temizlik işinin miktarı ne kadardır?

6-Mevcut ilaçlama işini hangi firma yapmaktadır?İhale şartlarına göre mi verilmiş,yoksa başkanlığın tercihi ile mi verilmiş?.İhale olmuşsa kaç firma teklif sunmuştur.? İhale kimden kalmıştır?.”