ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Eyyübiye Devlet Hastanesinde sistemin olmaması sebebiyle hastalar mağdur oldu.

Şehir merkezine uzakta bulunan Eyyübiye Devlet Hastanesine güçlükle giden vatandaşlar sistemlerin sık sık gitmesi nedeniyle, sıkıntı yaşıyor. Hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra sistemlerin sık sık gitmesi nedeniyle, doktorlar ve sağlık çalışanları da yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşıyor. Mevsim geçişlerinden dolayı bir çok çocuğun hasta olmasından dolayı Hastanede büyük bir izdiham yaşanırken, zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

Bu millet bunu hak etmiyor

Konuyla ilgili Ruha Ajans’a konuşan vatandaşlar, “Eyyübiye Devlet Hastanesinde hayvanlara bile böyle muamele edilmez. Tam bir rezillik. Doktor yok, sistem yok, muayene ücretli, Tahlil ücretli. Sabahın köründen beri kalkıp hastaneye gelenler sıra bekleye bekleye fenalık geçirdi. İki saat sırada bekleyip anca bir muayene sırası alıyorsunuz. Bu millet bunu hak etmiyor. Yöneticiler kendileri gelsin bu hastanede sırada beklesin bakalım. Her gün takım elbise giymekle, billboardlarda resim asmakla bu işler halledilmez” ifadelerini kullandı.