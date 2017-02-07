ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor’un devre arasında renklerine bağladığı Ganalı golcü Emanuel Banahene, forma giyeceği Giresunspor maçını sabırsızlıkla bekliyor.

Şanlıurfaspor eski yıldızı golcü Emanuel Banahene ile devre arasında 1,5 yıllı sözleşme imzalamıştı.Lisansı yetişmediği için Cumartesi günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor maçında oynayamayan Ganalı golcü, forma giyeceği Giresunspor maçını sabırsızlıkla bekliyor.Sarı yeşilli takımın hafta içindeki antrenmanlarında oldukça hırslı görülen Ganalı golcü, Teknik Direktör Kemal Kılıç’ın görev vermesi durumunda Giresun maçında forma giyebilecek.

BANAHANE KİMDİR?

Ismail kulübünde bu sezon 3 maç oynayıp 3 gol atan Banahane, 2013-2014 sezonunda sarı yeşilli rakımda 23 maçta görev almış 13 gol kaydetmişti. Ondan önceki sezon Karşıyaka’da 31 maçta 14 gol kaydetti.

2011-2014 yılları arasında Orduspor, Giresunspor, Karşıyaka ve Şanlıurfaspor formaları altında 69 TFF 1. Lig maçında 28 gol attı. Sakatlığından dolayı bir sonraki sezon Şanlıurfaspor tarafından tercih edilmeyen, sonrasında Türkiye’de kulüp bulamayan Banahane, Suudi Arabistan’ın Al Orubah takımına gitti, 12 maçta 2, Mısır Premıer takımlarından Ismaily takımında ise 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında oynadığı toplam 17 maçta 11 gol attı.