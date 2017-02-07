ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Alman Mannesman firması petrol nakil hatlarının borularını ve ekipmanlarını Şanlıurfa’da üretecek. Firmanın yıllık ihracat hedefi 5 milyar lira. Şanlıurfa’nın yıllık 220 milyon TL’lik ihracat potansiyeli dikkate alındığında, en az 25 katlık bir ihracat artışı öngörülüyor.

Mannesman uluslar arası petrol nakil hatlarının borularını ve ekipmanlarını Şanlıurfa’da üretecek ve buradan tüm dünyaya pazarlayacak.Hafta sonu Şanlıurfa’ya gelen yatırımcılar durum değerlendirmesi yaptı.Görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı M.Sadık Sade, aylardır yürütülen yatırım çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti.

Şanlıurfa tarihinin en büyük sanayi yatırımı gündemde

Mannesman Firmasının en üst düzeyde gerçekleştirdiği ziyaretin önemine dikkat çeken Başkan M.Sadık Sade, “Geçtiğimiz hafta sonu Şanlıurfa adına sanayi tarihinin en önemli anlarından birisine tanıklık ettik. Alman Mannesman firması yönetimi ve ortakları Şanlıurfa’yı ziyaret ederek yatırım çalışmalarını yerinde görmek istediler. Sayın Bakanımız Lütfi Elvan ile de bir araya gelen heyet yatırım yeri olarak Şanlıurfa’yı seçtiklerinden dolayı mutlu bir şekilde memleketlerine döndüler. Şirketin Türk ortaklarından Abdullah İmir bey ile aylardır yürüttüğümüz çalışmalar nihayet meyvelerini verdi. Yatırımcı heyet ile Bakanımızın huzurunda bir araya geldik. Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkanımız ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. Böylesine önemli bir yatırım için memleketimizin ileri gelenlerinin bir araya gelmesi yatırımcılar için de büyük bir moral ve motivasyon oldu. Bakanımız konuyla çok yakından ilgilendi ve pazartesinden itibaren Bakanlıkta gerekli görüşme ortamlarını ayarladı. Heyetle birlikte Organize Sanayi Bölgesine giderek yatırım yerini birlikte inceledik. Misafirlerimizi karşılıklı memnuniyetle uğurladık. Dile kolay.Gerçekten de Şanlıurfa tarihinin en büyük sanayi yatırımı gündemde. Yıllık ihracatımızı bir anda 25 kat arttıracak bir yatırım yapılıyor. Doğrudan 500 dolaylı olarak 5 bin kişilik bir istihdam söz konusu.. Böyle bir işe vesile olduğumuz için, Şanlıurfa’nın istihdamına katkı sunduğumuz için, laf değil hizmet üretebildiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Sayın Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve organizasyonun tüm aşamalarında desteklerini gördüğümüz Kalkınma Bakanı Müşavirimiz, eski milletvekilimiz Abdulkerim Gök’e teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.