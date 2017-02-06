ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Şanlıurfa eski havalimanını eğitim kampı olarak değerlendirmek istediklerini söyledi.Atılgan, “Havalimanın Güneydoğu Anadolu’daki gençliğin hizmeti için önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz” dedi.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, kentte bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.Atılgan, ilk olarak THK Şanlıurfa şubesi Başka Murat Akaltun ile birlikte kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Önemli bir merkez olacak

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, ”Eski havaalanı tahsil edilebilirse burayı eğitim kampları yapmak istiyoruz. En büyüğü 1930’lardan beri Atatürk tarafından kurulan İnönü’deki gençleri eğittiğimiz her yaz on bin civarında gencin değişik havacılık aktivitelerin yürüttüğü bir kamp var. Ayrıca Erzincan’da da bir kampımız var. Güneydoğu Anadolu’daki gençliğin hizmeti için önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz. Bu eski hava alanıyla ilgili yerel yöneticilerimizle ve devletin yöneticileriyle ve vali beyle de konuştuktan sonra inşallah o projeyi de nasıl şekillendireceğimize karar vereceğiz. Yani neler yapılabilir? Burada havacılık anlamında bir takım kurslar açılabilir. Yamaç paraşütler için kurslar açılabilir. Küçük çaplı uçakların eğitim amaçlı imkanlar sağlanabilir. Milletin, devletiyle buluşması için mesela Güneydoğu gençliğinin buraya gelerek bir takım faaliyetlerle devletine daha bağlı hale gelmesini sağlayacak aktiviteleri üretebiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Kurum olarak binlerce genci her eğitiyoruz

Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Vali Göngör Azim Tuna ve yerel yönetimlerle görüştükten sonra projeye karar vereceklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Projeyi nasıl şekilleneceğini vali bey ve belediye başkanıyla yapacağımız görüşmeden sonra karar veririz. Tabi engel çıkabilir yerel yönetimlerin de bir takım projeleri olabilir ama biz bu projemizi hayata geçireceğiz. Çünkü önemli bir şey havacılık ve gençliğin çok ilgi duyduğu bir alan bir çok insan gördüm anılarını anlatan havacılık, insanın hayatında önemli bir şey. Hobi gibi, yaşam tarzı gibi, bu tür faaliyetlerle gençliğin içine düştüğü bir kısım gençliğin içine düştüğü uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan alıkoymanın yolu da aslında bu tür projelerdir.Bu tür projeleri, bir takım devlet imkanlarıyla da yürütmek lazım. Devletimizin de imkanları bir açıdan kısıtlı tabi. Biz mevcut imkanlarımızla, mevcut mali kaynaklarımızla hizmet vermeyi zaten kuruluşundan bu yana büyük önderin de direktifleriyle yol almış bir kurum olarak binlerce genci her sene eğitiyoruz. Neden Güneydoğu bölgesinde böyle bir kamp olmasın? Neden gençler bu kamplardan faydalanmasın? Buradaki yerel yönetimler de buna sıcak bakacaklardır. Bu mutabakat sağlandıktan sonra projenin hayata geçirilmesi için geri kalan sadece plan ve zaman sağlanma meselesidir. Bu alan için gerekli yatırımlar gerekli. Belirlenen alanlardaki bina, yatakhane kapasitesini tam olarak bilmemekle birlikte yatıl olması nedeniyle İnönü’deki yerimizde üç yüz kişiyi eğitiyoruz. Bunun gibi imkanların sağlanması gerek. Muhtemelen milli eğitimin kullandığı yaz döneminde yurtlar vardır. Oralar tahsis edilebilir. Bunların tamamının incelendikten sonra projenin ayakları üzerinde durması ve hayata geçirilmesi için nelerin gerekeceği konusunda çalışmasın tamamlanması gerekir.”

Eski Havalimanını Urfa’ya kazandıracağız

Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şube Başkanı Murat Akaltun ise,Şanlıurfa’nın gerçekten 2 milyon nüfusuyla, tarihsel yönüyle, kültürel yönüyle, sanatsal yönüyle ve aynı zamanda manevi yönüyle önemli bir şehir olduğunu söyledi.Akaltun, “Eski hava alanımızla ilgili gerekli açıklamaları sayın başkanımız yaptı. Buraya da gerçekten bu kadim şehrimize en havacı eğitim merkezinin tabi bunlar kısa, orta, uzun vadeli olmak suretiyle çok yakışacağını düşünüyorum. Sayın genel başkanımızın da bugün buraya gelip ve aynı zamanda bizi ziyaret emesi bizi hem cesaretlendirdi hem onurlandırdı. Dolayısıyla sayın genel başkanımızın bize verdiği bu destek çerçevesinde yönetim kurulumuzla beraber Şanlıurfa’da havacılık kültürünün ve bilincinin gelişmesi anlamında tüm gayretimizle mücadele edeceğiz. Eski havaalanımızın da Türk Hava Kurumuna tahsis edilme hususunda yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber gecemizi gündüzümüze katarak bunu Urfa’ya kazandıracağız. Gerçekten Urfa şuanda çok zengin bir yer. Urfa potansiyel olarak da bunu hak eden bir yer” dedi.

Eski havaalanını inceleyecek

Şanlıurfa’ya ilk defa gelen THK Genel Başkanı Atılgan, kentin turistik mekanlarını gezerek THK Şanlıurfa şubesinin gerçekleştirecek projelerini de yerinde inceleyecek. THK adına 7.’si düzenlenen koşuya katılacak olan Genel Başkan Atılgan, THK Şanlıurfa şubesinin projelerinin içinde yer alan eski havaalanını da incelemelerde bulunacak.

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