ŞANLIURFA (RUHA AJANS) Şanlıurfa’da 1 Şubatta öldürülen Suriyeli Ezeddin Albozan’ın cinayet zanlıları yakalandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesinde öldürülen Suriyeli Ezeddin Albozan’ın ölümüne ilişkin özel ekip oluşturdu.Çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri,Suriye uyruklu Ezeddin Albozan’ın katil zanlısı olarak eşi ile birlikte Velid Sait ve Al Müslüm isimli şüphelileri Adana’da gizlendikleri evde yakaladı.Şanlıurfa’ya getirilen 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki işlemleri tamamlanan zanlılar, kasten adam öldürmek sucundan tutuklanarak cezaevine konuldu.