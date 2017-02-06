ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan şüphelilerin yargılanmasının, Hilvan Ceza İnfaz Kampüsü yanında hizmette açılan 350 metrekarelik duruşma salonunda yapılacak.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, il genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bugüne kadar 47 ayrı dosyadan 530 şüpheli hakkında dava açıldığı belirtildi. Açıklamada, bin 197 şüpheli hakkında da soruşturmanın devam ettiği, FETÖ davaları ve diğer terör örgütleri ile ilgili kapsamlı davaların Hilvan Ceza İnfaz Kampüsü yanında yapılan duruşma salonunu yapılacağı ifade edildi. Yaklaşık 350 metrekare olan salonun 250 kişilik kapasiteye sahip olduğu bildirildi. Duruşma salonunun tüm teknik altyapısının tamamlanarak hizmete sunulduğu ve FETÖ davalarının bu duruşma salonunda görülmeye başlandığı belirtildi.