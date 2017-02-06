ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Milli Eğitim Müdürü Metin İlci’nin kentten ayrılmasının zamansız olduğunu söyledi.

Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, düzenlediği basın toplantısında, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve efendiliğiyle eğitim camiasında gönüllerde taht kuran Metin İlci’nin görev yapmış olduğu 5 yıl içerisinde ekibiyle sorunu yerinde görüp alanda çözüm üretmeye çalıştığını söyledi.

Şanlıurfa’nın enkaz haline gelen eğitimdeki makûs talihini değiştirmek için eğitim alanında Şanlıurfa’da önemli adımların atıldığını belirten Coşkun, “Görev yaptığı süre içerisinde eğitim alanında yapmış olduğu Fatih Projesi, TEOG‘daki Türkiye ortalamasına yaklaşan başarı grafiği, Çanakkale gezileri, Türkiye’nin prestijli birçok üniversitesinin katılım göstererek gerçekleştirilen Kariyer Günleri, Uluslararası Türk Dünyası Bilim Şenlikleri, EBAP Projesi, İl genelinde yapılan deneme sınavları, öğrenci öğretmen gezileri, çoğu ile ilham kaynağı olan TEOG Kazanım Testleri, TÜBİTAK çalışmaları, Gençlik Konferansları, okul spor faaliyetleri, özel eğitim hizmetleri, Suriyeli öğrencilerin eğitimi, STEM ve Bilim Merkezi, Beyaz Bayrak çalışmaları, Ulusal ve Uluslararası yarışmalar, öğrenci koçluğu ile birçok alanda ivme yakalandı. Ayrıca bu dönemde Şanlıurfa’mıza derslik yapımı yönüyle çok ciddi adımlar atılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının yatırım programları içerisinde Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü mevcut sorunlarımızı tamamıyla çözmese de Cumhuriyet tarihi boyunca almadığı desteği bu dönemde almıştır” dedi.

Şaşkınlıkla karşıladık

Başkan Coşkun, “ İlimizde son dönemlerde okullaşma oranının hızla yükseldiği, öğretmen açığındaki makasın kapanmaya çalışıldığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) ve Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YGS) gibi sınavlarda başarı grafiğinin Türkiye ortalamasına yaklaştığı, STEM, Bilim Merkezleri gibi eğitim kurumlarıyla öğrencilerinin ufkunun açılmaya çalışıldığı bir dönemde, Milli Eğitim Bakanlarının tebrik ettiği, hakkında tek şikâyetini duymadığımız, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da düzenlenen İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısında başarısının övüldüğü Milli Eğitim Müdürü Metin İlci’nin Muş’a atanmasını zamansız bulurken, bu atamanın ilimizde ve eğitim camiasında şaşkınlıkla karşılandığını ifade etmek istiyoruz. Şanlıurfa öğrenci sayısının çokluğu, öğretmen açığının ise bir türlü kapatılamadığı, kırsal nüfus yoğunluğu itibariyle devasa sorunları olan bir il. Bu bağlamda ilimizde geçirdiği 5 yıl boyunca sessiz devrim niteliğinde adımlar atan Sayın Müdürümüze yaptığı özverili çalışmaları dolayısıyla Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa şubesi olarak teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yalova İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaparken ilimize yeni atanan Milli Eğitim Müdürümüz Şerafettin TURAN’a Şanlıurfa’mızın yakalamış olduğu umut çıtasını daha ileri noktalara taşıyacağına, yapılan iyi niyetli tüm çalışmalara rağmen kangrenleşmiş eğitim sorunlarımıza üreteceği projelerle yol aldıracağına olan inancımızla ilimize hoş geldiniz diyoruz” ifadelerini kullandı.