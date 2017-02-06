ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan,Siverek ilçesinde bağlı Güvercin Köyü’nde yaşanan su sıkıntısını meclise taşıdı.

Diyarbakır ile Siverek arasında kalan Güvercin Köyde yıllardan bu yana su sıkıntısı yaşanıyor. İnternetin olduğu ama içecek suyun bulunmadığı köyde yıllardır tüm girişimler sonuçsuz kaldı ve sorun çözülmedi.Yazın suyu belediyeden tanker başı 100 TL alan köylüler kışın ise kar, tipi demeden eşeklerle 2 kem uzaklıkta bulunan 2 ayrı kuyudan su taşıyor. Yağan yoğun kar nedeniyle yolların da kapanmasıyla köylüler çileden çıktı. Kendi imkanları ile yolu açmaya çalışan köylüler, acil hastaları olması durumunda 1 km yol yürüyerek ana caddeye çıkıp öyle hastaneye gidiyor.

Ayhan meclise taşıdı

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ise, Siverek ilçesinde bağlı Güvercin Köyü’nde yaşanan su sıkıntısını meclise taşıdı.Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Ayhan, “Şanlıurfa’da kırsal mahallelerin yaşadıkları elektrik, içme suyu ve alt yapı sorunları sık sık yerel basında yer almaktadır. Kırsal mahallelerin birçoğunda alt yapı çalışması yapılmadığı, yine birçok köyde içme suyu şebekelerinin bulunmadığı iddia edilmektedir. Son olarak yerel basında yer alan bir haberde, Şanlıurfa ili Siverek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Güvercin köyünde kadınlar, köylerinde su bulunmadığı için her gün 2 kilometre uzaklıktaki kuyulardan eşek sırtında su taşıdıkları iddia edilmektedir.Söz konusu haberde 50 hane ve 400 nüfuslu köy hizmet alamamaktan kaynaklı olarak, su ihtiyaçlarını, ilkel yöntemlerle 25 yıl önce elle kazdıkları kuyulara yağmur ve kar sularının birikintilerinden karşıladıkları, yaz aylarında kuyular kuruduğunda ise belediyeden 100 TL karşılığında tankerler ile su temin ettikleri iddia edilmektedir.Güvercin köyünün bulunduğu bölgede yoğun kar yağışlarının bulunması sebebi ile her gün 2 km mesafeden su taşımak köylülere özellikle de kadınlara ciddi bir eziyettir. Ayrıca yağmur ve kar sularının herhangi bir arıtma işleminden geçmeden tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Mart 2014 seçimleri öncesinde “Köylerimizin elektrik, yol, içme ve sulama suyu, kanalizasyon, köy içi parke taşı döşeme, …. gibi taleplerini karşılayarak, yaşanan sorunlarını çözeceğiz” taahhüdünde bulunulmuş olmasına ve aradan 3 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen söz konusu taahhütler yerine getirilmemiş olup, yaşanan sorunlar halen devam etmektedir.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelere hizmet sunumunda yaşanan sorunlarla ilgili olarak 30/11/1016 tarihinde işleme alınan soru önergemiz bakanlığınız tarafından süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen evraklarda yayınlanmıştır” dedi.

Milletvekili Ayhan, soru önergesinde şunları söyledi:

“1. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nce Güvercin Köyü’ne içme suyu verilmediği iddiaları doğru mudur? Doğru ise gerekçeleri nelerdir?

Günümüzde kadınların karda, eşek sırtında uzun mesafelerden içme suyu taşımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yurttaşların çaresizlikten, ilkel yöntemlerle kazdıkları kuyularda biriken suları herhangi bir arıtma işleminden geçirmeden tüketmelerini sağlıklı buluyor musunuz? Köylülerin yazın belediyeden 100 TL karşılığında tankerle su temin ettikleri iddiaları doğrumudur? Doğru ise bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Belediye başkanlarının sorumluluk alanlarında bulunan içme suyu sorununu çözemiyor/çözmüyorken, hükümetlerin bile yıllardır çözmediği/çözemediği elektrik, sağlık ve eğitim gibi temel sorunları, belediyelerin sorumluluk alanlarında bulunmamasına rağmen çözüleceği taahhüdünde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nce, 30 Mart 2014 tarihinden bu yana kırsal mahallelerin kaçına içme suyu şebekesi, kaçına kanalizasyon şebekesi götürülmüştür? Şanlıurfa ilindeki kırsal mahallelerinin kaçında içme suyu, kaçında kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı planlamalarında, kırsal mahallelere içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi götürülmesi yer almakta mıdır? Yer almakta ise kaç mahalleye içme suyu ve kanalizasyon şebekesi götürülmesi planlanmaktadır?”