ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor eski genel kaptanı Mustafa Dinç’in ölümü spor kamuoyunda üzüntü yarattı.

Merhum Elektrikçi Hikmet Dinç’in oğlu, Şanlıurfaspor eski genel kaptanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor futbol kulübüne uzun zaman her kademede yöneticilik yapan, yine amatör salon sporuna sporcu ve idareci olarak hizmet eden Tedaş’tan emekli Mustafa Dinç hakkın rahmetine kavuşmuştu.

Cenazesi 6 Şubat pazartesi günü öğle namazına müteakip Yusufpaşa camisinden alınarak Bediüzzaman aile mezarlığına defin edilecek. Taziyesi ise öğleden itibaren Kayısı cami taziye evinde başlayacak.

Şanlıurfaspor’dan Vefat ve Başsağlığı

Şanlıurfaspor Kulübü’de vefat eden Mustafa Dinç için bir mesaj yayınladı.Mesajda, “Sanliurfasporumuz da çeşitli kademelerde yöneticilik yapmış sayın Mustafa Dinc in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Kulübümüze emekleri geçmiş olan Mustafa Dinc’e Allahtan rahmet dost ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.