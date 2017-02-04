ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da Karaköprü Akıl Gençler Platformu tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Tüm Şehitlerimiz Anısına mevlid düzenlendi.

Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa Şanlıurfa Akil Gençler Platformu Başkanı Ahmet Alpay,Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Müslüm Topal, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Karaköprü Akıl Gençler Platformu Başkanı Hakan Kolsuzoğlu İl ve ilçe yönetim kurulu’nun yanı sıra yaklaşık 500 vatandaş katıldı.

Milletimiz hiç bir zaman diz çökmemiştir

Programda konuşan Akıl Gençler Platformu Karaköprü İlçe Başkanı Hakan Kolsuzoğlu,”Milletin 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğu kahramanca duruşuyla söz konusu vatan olduğunda nasıl canından ve malından vazgeçeceğini göstermiş oldu.O kara gecede topuyla, uçaklarıyla, tanklarıyla bu millete kast eden içerdeki ve dışardaki düşmanlar şunu gördüler.Siz ne kadar hesap yaparsanız yapın Yüce Allah’ında bir hesabı olduğunu gördüler.Bu millet tarihin şanlı sayfalarında gördüğünüz gibi hiçbir zaman esaret altında yaşamamıştır ve diz çökmemiştir. Bu millet daha 14 yaşında iken İstanbul’u feth eden büyük komutan Fatih’in torunlarıdır.İşte bugün burada bu toprakları kanıyla sulayarak bize vatan yapan şehitlerimiz anısına mevlid okutuyoruz” dedi.