ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3 kişi tutuklandı

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Birecik’te İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret eden ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen A.A. (27) Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

Terör örgütünü simgeleyen bez parçasının ele geçirildi

Bozova’da ise, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla, 3 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve O.A’nın tutuklandı, A.A’nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda zanlıların evlerinde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 laptop, 3 cep telefonu 8 CD ve 11 terör örgütünü simgeleyen bez parçasının ele geçirildi.