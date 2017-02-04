ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, “çözüm sürecini bitiren cinayet” olarak bilinen, 22 Temmuz 2015’te Ceylanpınar’da iki polisin öldürülmesine ilişkin araştırma önergesi verdi.

Baydemir önergesinde, kamuoyunda “çözüm sürecini bitiren cinayet” olarak bilinen iki polisin öldürülmesi olayına ilişkin görülen davanın duruşmasında, iki polisi öldürmekle suçlanan 3 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Dava dosyasında tutuklu kalan 4 kişinin ise ihbar sonucu suçlandıkları ve yargılandığını belirten Baydemir, şöyle konuştu: “Böylesi önemli bir hadisenin birçok karanlık noktasının bulunduğu aşikârdır. Bu nedenle Anayasa’nın 98’inci, Meclis İç Tüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve talep ederiz.Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 22 Temmuz 2015 tarihinde iki polis, evlerinde ölü bulunmuştur. Polislerin uyudukları sırada başlarından vurularak öldürüldükleri tespit edilmiştir. Hükümet, bu cinayet sonrası çatışmaları tırmandırmış, Kürt sorununun siyaset zemininde çözülmesi engellenmiş, bütün yollar tıkanmıştır. Halen aydınlatılamamış olan Ceylanpınar cinayeti sonrasında başlayan çatışmalı süreçle birlikte yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, şehirler savaş alanına dönmüştür.İki polisi öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ve yargılanan M. A. akrabası L. A. ve arkadaşı Ö. K.’nın polislerin öldürüldükleri evin karşısında ev kiraladıkları ve evde temizlik yaptıktan kısa süre sonra tutuklandıkları ortaya çıkmıştır. Her üç kişi de evi “keşif amaçlı tutmak” ve iki polisi öldürmekle suçlanmıştır. Aynı davadan yargılanan dört kişinin ise polislerin öldürüldüğü günün akşamı akrabalarının taziye ziyaretinden dönerken polislerce durduruldukları, araçlarındaki haciz meselesi nedeniyle karakola götürüldükleri ancak karakolda cinayet zanlısı olarak tutuklandıkları ortaya çıkmıştır. Bu dört kişinin tutuklu yargılanmalarının gerekçesi ise cinayetin işlendiği gece ve ertesi gün haklarında telefonla yapılan ihbar olduğu bilinmektedir. Ali ve Zeki isimli kişiler, yaptıkları ihbarlarda aynı elden çıkmışçasına “vicdanım sızlıyor” demiş, polislerin “nereden biliyorsun?” sorusuna da “Orayı çok karıştırma” şeklinde cevap vermiştir.Polislerin öldürülmesi olayında birçok nokta, üzerinden 18 ay geçmesine rağmen halen aydınlatılamamıştır. Her iki polis memuru Okan Acar ve Feyyaz Yumuşak’ın öldürülmeden önce yanlarında olan üçüncü polisten o günden sonra haber alınamamış, “nereye gittiği, ne bildiği” gibi cinayeti aydınlatabilecek olan bilgiler, elde edilememiştir. Tanık polislerin çelişkili ifadelerinin üzerine gidilmemiştir. Üstelik adı geçen ihbarcıların kimi yakınları, davaya bakan savcılar, hâkimler ve hatta polisler FETÖ’den tutuklanmıştır. Cinayetle ilgili yargılanan sanıklara ağır işkenceler uygulanmış, avukatları da gözaltına alınmıştır. 12 Ocak’ta Şanlıurfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşmasında, polislerin öldürülmesi ile suçlanan üç kişinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Dava dosyasında tutuklu yargılanan dört kişi kalmış, bu kişilerin de ihbar sonucu yargılanan kişiler olduğu bilinmektedir. Bütün bu bilgilerin ışığında, operasyonların yeniden başlamasına, çözüm sürecinin bitirilmesine gerekçe olarak gösterilen cinayetin bir çok boyutu ile karanlıkta kaldığı, çözüm sürecinin bitilmesi için karanlık eller tarafından devreye konulan bir plan olduğu ve bu planın harfiyen uygulandığı aşikârdır.Bu cinayetin gerçek sorumlularının bulunması, sorgulanması, yargılanmasının önemi büyüktür. Bu nedenle Anayasa’nın 98’inci, Meclis İç Tüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve talep ederiz.”