ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,Harran Üniversitesi Araştırma Merkezleri’nin toplu açılış törenine katıldı.

Harran Üniversitesi anfi salonunda düzenlenen açılışa Bakan Lütfi Elvan’ın yanı sıra Vali Güngör Azim Tuna, Ak Parti Şanlıurfa milletvekili Kasım Gülpınar, Mahmut Kaçar, İbrahim Halil Yıldız, Mehmet Akyürek, Ahmet Fakıbaba, GAP idaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil,Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Rektör Ramazan Taşaltın ve akademisyenler katıldı.

Açılışta konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,ögretim üyelerinin sanayicilerle işbirliği yapması gerektiğini söyledi.Üniversitelerde ögretim sayılarının artması gerektiğini belirten Elvan, açılışı yapılan projelerin çok önemli olduğunu söyledi.