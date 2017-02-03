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Spor

PFDK’dan Şanlıurfaspor’a ceza

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, çirkin tezahüratlardan dolayı Şanlıurfaspor’a 33 Bin 500 TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’dan Şanlıurfaspor’a ceza geldi.Kurul, çirkin tezahüratlardan dolayı Şanlıurfaspor’a 33 Bin 500 TL para cezası verdi.

PFDK’nın aldığı kararda şöyle denildi:“ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 30.01.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR – ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, saha aydınlatmasının müsabakanın bitiminden en erken 60 dakika sonrasına kadar sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

 

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