ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Karaköprü Belediyesi, her geçen gün büyüyen Seyrantepe (Maşuk- Toki) mahallesinde vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayacak meydan ve yaşam alanı projesi için kolları sıvadı.

Karaköprü Belediyesi, ilçenin yeni ve büyüyen bölgesi olan Seyrantepe (Maşuk- Toki) mahallesinde yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Toplu Konut alanı olması nedeniyle nüfusun yoğun olduğu bölgede vatandaşların meydan ve alış veriş merkezi ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi tarafından yaşam alanı projesi yapılıyor.

Seyrantepe’de (TOKİ-MAŞUK) yapılacak olan meydan ve yaşam alanı projesinde vatandaşın ihtiyacını karşılamak üzere; alışveriş merkezi, semt pazarı ve kafeterya bulunuyor. 4000 m2 yeşil alana sahip olacak projede, 1200 m2 alış -veriş kompleksi, 1200 m2 otopark ve semt pazarı ile 1000 m2’lik meydan bulunuyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, her geçen gün büyüyen Karaköprü’nün nüfus bakımından yoğun olan bölgelerinden Seyrantepe Mahallesinde (Maşuk-Toki) yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için bir meydan ve yaşam alanı projesini hayata geçireceklerini ifade etti. Başkan Baydilli, “Burada yapacağımız meydan projemizin içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak şekilde alışveriş merkezi, semt pazarı olacak. Bunun yanında çocuklarımızın rahatlıkla zaman geçirip oyun oynayabilecekleri bir oyun alanı olacak. Biz ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu projenin bitmesiyle birlikte Maşuk -Toki bölgemiz çok güzel bir meydana kavuşmuş olacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Öte yandan ihale işlemi tamamlanan Seyrantepe- (Toki-Maşuk) kompleksinin inşaatının önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.