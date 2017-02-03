ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, 2016 yılı, “Türkiye silahlı şiddet (cinayet) haritası”nı yayınladı. 2016 yılında silahlı olayların en çok yaşandığı il sıralamasında Gaziantep Türkiye’de 5. sırada yer alırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2. oldu.

Güneydoğu’da bu yıl da şiddet haritasındaki sıralama değişmedi. Bölgede 2015 yılında 75 olayın yaşandığı Şanlıurfa yine ikinci sırada. 2016 yılında 75 olayın yaşandığı Şanlıurfa’yı, 48 olayla Diyarbakır izledi.

Umut Vakfı’nın raporunda tüm kentlerde geçen yıla göre artış görülüyor. 2016 yılında ayrıca Adıyaman’da 22, Mardin ve Batman’da 18’er, Kilis’te 16, Siirt’te 10, Şırnak’ta 9 olay dikkat çekti. 2016 yılında da en çok olayın olduğu yer Malatya. Malatya’da 2016 yılında 44 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bölgede 26 olayla Elazığ, Malatya’yı izledi. 2016 yılında Malatya ve Elazığ’dan sonra çoktan aza sırasıyla Van’da 16, Ağrı ve Erzurum’da 14’er, Hakkari’de 10, Bitlis’te yedi, Erzincan’da beş, Kars’ta dört, Iğdır ve Muş’ta üçer, Tunceli’de iki, Bingöl ve Ardahan’da birer olay meydana geldi. 2016 yılında bu bölgede Malatya ve Elazığ’dan sonra çoktan aza sırasıyla Van’da 16, Ağrı ve Erzurum’da 14’er, Hakkari’de 10, Bitlis’te yedi, Erzincan’da beş, Kars’ta dört, Iğdır ve Muş’ta üçer, Tunceli’de iki, Bingöl ve Ardahan’da birer olay meydana geldi.

TÜRKİYE’DE 5. SIRADAYIZ

Silahlı olayların en çok yaşandığı il 2016’da da İstanbul oldu. 50’den fazla cinayetin işlendiği iller sırasıyla şöyle: İstanbul (246 olay), Samsun (166), Adana (141), İzmir (130), Bursa (116), Antalya (108), Kocaeli (108), Gaziantep (99), Konya (90), Urfa (75), Ankara (72), Aksaray (72), Sakarya (70), Aydın (59), Kayseri (52), Eskişehir (51)

İŞLENEN CİNAYETLERDE 91 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ölüm ve yaralama rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında cinayet haritasında ilk 10’a giren iller şöyle: İstanbul (204 ölü, 173 yaralı), Adana (127 ölü, 104 yaralı), İzmir (115 ölü, 79 yaralı), Gaziantep (91 ölü, 64 yaralı), Bursa (83 ölü, 78 yaralı), Antalya (76 ölü, 66 yaralı), Ankara (74 ölü, 81 yaralı), Konya (75 ölü, 65 yaralı), Kocaeli (67 ölü, 76 yaralı), Samsun (63 ölü, 155 yaralı)

ATEŞLİ SİLAHLARDA ARTIŞ VAR

İstatistiklere bakıldığında; 2016 yılında şiddet olaylarında ateşli silahların kullanımında önceki yıla göre yüzde 7’lik bir artış dikkat çekiyor. 2016 yılında olayların yüzde 78’inde ateşli silahlar (Yani yüzde 43’ünde kalaşnikof dahil uzun namlulu silahlar, yüzde 30’unda tabancı ve yüzde 5’inde de beylik silahları kullanılmış), yüzde 22’sinde ise çoğunluğu bıçak olmak üzere satırdan baltaya kesici aletler kullanıldı…