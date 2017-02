ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Şanlıurfa’da sözleşmeleri fesh edilen hastaneler hakkında sosyal medyada hakaretlere maruz kaldığını belirterek, “Sosyal medya isteyenin istediği kişiye hakaret etme yeri değildir. Yani hakaret ve tehditlerle iş yapacak biri de değilim” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Sağlık Bakanı Dr.Mehmet Müezzinoğlu’nun 6 Ocak 2017 tarihinde Konya’dan kamuoyuna duyurduğu “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı kapsamında Şanlıurfa’ya geldi.

SGK Binasında düzenlen basın toplantısında konuşan Başkan Bağlı,Sağlık Bakanı Dr.Mehmet Müezzinoğlu’nun “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” kampanyasını başlattığını söyledi.

Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz

Proje kapsamında 56 kişilik ekibin oluşturulduğunu belirten Bağlı, Bu heyet Anadolu’nun bütün şehirlerini gezerek işçi, işveren, emekli ve ticaret sanayi odalarıyla bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyecek. Millî Seferberlik demek her kurumum işini düzgün bir şekilde yapmak ve vatandaşların sıkıntılarını anında çözmek demektir. Bize verilen görev vatandaşa hizmet etmek. Bu kapsamda İŞKUR İl Müdürlüğümüzü ziyaret ederek iş danışmanlarımızla bir araya geldik. Ardından Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdik.2017 yılında devam edecek olan çeşitli teşvikler ve programlarımız var. Özelikle işsizlerin iş bulması, istihdamın arttırılması, işgücünün beceri kazanması için İŞKUR üzerine düşen görevi yapıyor. Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu olarak ta her zaman iş ve işverenlerimizin yanında olacağımızı buradan ifade ediyorum. Biz sürekli prim toplayan kurum değil, aynı zamanda eğitim ve yol gösteren bir kurum olma yolunda gidiyoruz. Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Bütün vatandaşlarımıza eşit şekilde hizmet veriyoruz” dedi.

Tehditlerle iş yapacak biri değilim

Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Şanlıurfa’da sözleşmesi fesh edilen hastaneler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Twitterda her gün hakaretlere uğradığını ifade eden Bağlı, şöyle konuştu: “Hakaretlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hesaplaşıyoruz onlarla. Sosyal medya isteyenin istediği kişiye hakaret etme yeri değildir. Yani hakaret ve tehditlerle iş yapacak biri de değilim. Özel Hastaneleri kapatma ve açma yetkisi Sağlık Bakanlığındadır. Biz SGK olarak sözleşme serbestliğimiz var. Defalarca bizi dolandırmış, problem çıkarmış hastanelerle bizim sözleşme yapmama hakkına sahibiz. Böyle bir hukuki hakkımız var ve bunu kullanıyoruz. Ancak ben ciddi bir mağduriyetin olduğunu da düşünmüyorum. Bazen yanıldığımız olabilir, yanlışlar olabilir.”