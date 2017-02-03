ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 67 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

GAP Arena Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Milletvekilleri M. Ali Cevheri ve A. Eşref Fakıbaba, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı İsmail Bağıban ile çok sayıda davetli katıldı.Program öncesi Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı yapılan Küçük Prens ve Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı hikaye kitaplarının dağıtımına katılan Başkan Nihat Çiftçi, okumanın önemine değinerek tüm gençleri okuma etkinliklerine davet etti.

Ardından gençlerin tezahüratları arasında salona gelen Başkan Nihat Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında Şanlıurfa’nın 19 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç şehri olduğunu söyledi. Bunun bilincinde olan Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinin yanı sıra 13 ilçenin tümüne de spor alanında yatırımlar gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, “Şanlıurfa, gençlerinin başarıları ile Türkiye’nin gündemine gelmesi gerekiyor. Gençlerimiz, eğitimde ve sporun her branşındaki başarılarımız ile memleketimizi gururlandıracak güzelliklerle anılmalı. Bu potansiyeli ben şahsen görüyorum ve bu alandaki başarılara katkı sunabilmek için var gücümüzle gençlerimize yönelik yatırımlar gerçekleştiriyoruz” dedi.

LİSANSLI SPORCU SAYISINDA HEDEF 25 BİN

Şanlıurfa’da lisanslı sporcu sayısının artması için hedef belirlediklerinin de altını çizen Başkan Çiftçi, amaçlarının 2019 yılına kadar 25 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşmak olduğunu dile getirdi.Bu başarıya ulaşmak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Çiftçi, “Biz görev geldiğimizde 350 olan lisanslı sporcu sayımızı hedef olarak 25 bine çıkarmayı planlıyoruz. 2019 yılına kadar bu hedefe ulaşmaya çalışacağız. Şimdi geldiğimiz sayı ise 4 bin 300 civarında. Çünkü biz biliyoruz ki; bir şehrin gelişmişliği katsayı olarak okumuş olduğumuz kitapla, lisanslı sporcu sayısı ile ölçülüyor. Bunun için gençliğe yatırımı hiç bir zaman göz ardı etmiyoruz” diye konuştu.

Başkan Çiftçi’nin ardından kürsüye gelerek katılımcıları selamlayan Milletvekili M. Ali Cevheri ise kendisinin de geçmiş dönemlerde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda görev aldığını ve 2017 yılı verilerine göre Şanlıurfa’nın sportif alandaki gelişiminden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Vekil Cevheri’nin ardından Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını takdirle takip ettiğini söyleyen Milletvekili A. Eşref Fakıbaba ise gençliğe desteklerinden ötürü Başkan Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Sekreteri Mehmet Aktaşoğlu’nun da konuşmalarının ardından yine Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Türkiye ve dünya şampiyonalarına katılan sporcuların gösterilerine geçildi. Hünerlerini sergileyen sporcuların gösterileri katılımcılardan yoğun alkış alırken, program son olarak amatör kulüplere malzeme dağıtımı ile sona erdi.

Tüm amatör spor kulüp yetkililerini başarılarından dolayı tebrik ederek malzemelerini takdim eden Başkan Nihat Çiftçi, spora yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti.