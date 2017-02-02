ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor Cumartesi günü Ziraat Türkiye kupası’nda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Tek maç oynanacak ve turu geçenin çeyrek finale çıkacağı karşılaşmanın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden sarı yeşilli ekip’te sakatlığı düzelen Mertcan Çam düz koşu yaptı.Teknik Direktör Kemal Kılıç nezaretinde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenman düz koşu ile başladı.jenerasyon hareketleri sonrası pas çalışması yapan futbolcular antrenmanın sonunda yarı alanda çift kale maç yaparak idmanı sonlandırdı.

Banahene çalışmaya katıldı Şanlıurfaspor’un 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Emmanuel Oseı Banahene bugün takımla ilk çalışmasına katıldı.Ganalı futbolcu antrenmanda düz koşu yaptı.İdmanı Kulüp başkanı İsmail Bağıban, Futbol şubeden Mehmet Büyükfırat ve İbrahim Demirkan’da izledi.