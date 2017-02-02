ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – 1.Lig’de mücadele eden Şanlıurfaspor, ara transferde gelenlerle gidenlerle hareketli dönemi geride bıraktı.

Güneydoğu temsilcisi devre arası transfer döneminde 6 oyuncu ile yollarını ayırırken 5 oyuncuyu ise kadrosuna kattı.Sarı-yeşilliler ilk olarak 1 Aralık’ta Ramazan Sal, Alican Karadağ ve İsmail Dinler, Carlos Fortes, Muhammet Beşir’i kadro dışı bıraktı ve devre arasında sözleşmelerini feshetti. Alican Karadağ, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor ile anlaşırken, Ramazan Sal Boluspor’a, Muhammet Beşir 1461 Trabzon’a, İsmail Dinler ise Kastamonuspor’a gitti.Şanlıurfaspor ayrıca genç oyuncusu İzzet Canlıka’yı ise sezon sonuna kadar Dersimspor’a kiraladı.

Gelenler

Şanlıurfaspor ara transfer döneminde ise, Çaykur Rizespor’dan Iyayı Atıemwen, Balıkesirspor’dan Daudet Ndongala, Hollanda’nın Heereeven takımında Caner Cavlun, Osmanlıspor’dan Bakary Soro’yu renklerine bağladı.Ceylanlar son olarak ise eski Ganalı golcüsü Emanuel Banahene’yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.