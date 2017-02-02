ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor’un Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı kupa maçını Alper Ulusoy yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndan 15 puanla lider çıkan Şanlıurfaspor, 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.30’da GAP Arena Stadyumu’nda Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Yeşilliler, Rizespor’u kendi sahasında yenip çeyrek finale kalmayı hedefliyor.

Hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda hafta sonu oynanacak olan maçları yönetecek hakemlerde açıklandı. GAP Arena’da oynanacak olan Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor maçını da İzmir Bölgesi hakemlerinden Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını da Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç yapacak. Karşılaşmada 4. Hakem olarak ise Serkan Tokat görev alacak.