32570-alp
TÜM HABERLER

Şanlıurfaspor Rize maçını yönetecek hakem açıklandı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor’un Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı kupa maçını Alper Ulusoy yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndan 15 puanla lider çıkan Şanlıurfaspor, 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.30’da GAP Arena Stadyumu’nda Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Yeşilliler, Rizespor’u kendi sahasında yenip çeyrek finale kalmayı hedefliyor.

Hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda hafta sonu oynanacak olan maçları yönetecek hakemlerde açıklandı. GAP Arena’da oynanacak olan Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor maçını da İzmir Bölgesi hakemlerinden Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını da Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç yapacak. Karşılaşmada 4. Hakem olarak ise Serkan Tokat görev alacak.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

Gravatar
WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Vazgeç

Connecting to %s