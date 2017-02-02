ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Valiliği, kentte bu yıl yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak toplanma alanlarını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Belirlenen yerler ve gündüz saatleri dışında basın açıklaması ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyenler, basın açıklaması adı altında bir yerde toplanarak basın açıklaması yapılacak yere gitme ve basın açıklaması ile yürüyüş esnasında Pankart, Döviz açarak, Slogan atanlar hakkında eylemleri başka suç teşkil etmediği taktirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9/Ç, 11/C, 66 maddeleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. Ve 22. Maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi ve genel hükümler doğrultusunda adli ve idari işleme tabidir.Şanlıurfa Halkına duyurulur” denildi.

İşte belirlenen yerler;

1-) Paşabağı Miting Alanı ( Esas Miting Alanı)

Paşabağı Mah. Zafer-Mevlana bağlantı yolu üzeri DSİ İçme Suyu Pompa İstasyonu ile Belsan A.Ş. arasındaki alan Toplanma Alanı: Zafer-Mevlana bağlantı yolu ile Zafer Caddesinin kesişme noktası

Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma alanından çıkışla Zafer-Mevlana bağlantı yolu üzerinden Paşabağı miting alanına kadar olan yol.

Dağılma Yön ve Yerler: Zafer Caddesi, Zafer-Mevlana bağlantı yolu

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen ve Belediyece sakıncası bulunmayan yerler.

2-) Rabia meydanı miting alanı (Alternatif miting alanı)

Miting Alanı: Cengiz Topel Caddesi, Şehit Nusret Caddesi, Topçular Sokağı ve Cavşak Sokak arasında kalan alan.

Toplanma Alanı: Bediüzzaman Mezarlığı yanı ve Legler Kavşağı.

Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma alanından çıkışla Şehit Nusret Caddesini takiben Topçu Meydanı Miting Alanına kadar olan yol.

Dağılma Yön ve Yerler: Şehit Nusret Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Çamlık Caddesi, Meteoroloji Caddesi, Atatürk Bulvarı.

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen ve Belediyece sakıncası bulunmayan yerler.

3-) Basın açıklaması ve benzer etkinliklerin yapılamayacağı yerler:

A- Hükümet Konağı ve müştemilatı.

B- Şanlıurfa E tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, önü ve çevresi.

C- 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait hizmet binaları, önü ve çevresi.

D- Şanlıurfa Adliyesi ve müştemilatı.

E- Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Ek hizmet binalarında ve bu binaların müştemilatları ile önü ve çevresinde.

F- Balıklıgöl Platosu ve müştemilatı.

G- Eyüp Peygamber Camii Makamı ve müştemilatı, önü ve çevresi.

H- Hacı Ali Şelli Parkı.