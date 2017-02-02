ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da buzlanma nedeniyle yollarda kullanılması gereken tuzlar vatandaşın arabasının üstüne atıldı.

Kar yağışı öncesinden “karla mücadele için gerekli tedbirleri aldık” diyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her ne kadar “kar yağışıyla birlikte teyakkuza geçtik ve kriz masası oluşturduk” bilgisini sosyal medyada paylaşsada kaza görüntüleri ve kar nedeniyle kapanan yolların hiçte öyle olmadığını gösterdi.

Yoğun kar yağışının aralıksız yağması nedeniyle çoğu zaman bu tuzlama ve yol açma çalışmaları da yetersiz kaldı. Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlar diğer sürücülere de zor anlar yaşattı, trafikte kazalar ve aksamalara neden oldu.

Şanlıurfa’da buzlanma nedeniyle yollarda kullanılması gereken tuzlar ise vatandaşın arabasının üstüne atıldı.Görüntü karşısında şaşkına dönen araç sürücüsü,belediye ekiplerine tepki gösterdi.