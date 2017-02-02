ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Sağlık Sen Şanlıurfa Şube Başkanı ve Eyyübiye Devlet Hastanesi Başhekimi Faruk Günak,Şanlıurfa’da sağlık çalışanı sayısının yetersiz olduğunu belirterek, “3 kişinin yapması gereken işi 1 personel yapmak zorunda kalıyor” dedi.

Sağlık Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Faruk Günak, düzenlediği basın toplantısında kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Ögretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Günak, sağlık personeline yapılan şiddete tepki gösterdi. Şiddet yüzünden sağlık personellerinin Şanlıurfa’ya gelmek istemediğini aktaran Günak, “Urfa İstanbul ve Ankara’dan farklı değil. Ancak Hiçbir sağlıkçıyı haklı olsa bile şiddet uygulamayı gerektirmez. Bir sorun varsa şikayet ile halledilebilir. Zira bizim vatandaşlarımız farklı yollarla hallediyor” dedi.

Hastanelerin kapanmasını istemiyoruz

Urfa’daki hiçbir hastanenin kapanmasını istemediklerini belirten Dr. Günak, “Ancak mevzuat dışında hizmet veriliyorsa buna devlet karar verir. En son Karaköprü’de bulunan bir hastanemizin sözleşmesi SGK tarafından fesh edildi. Ancak biz Sağlık-Sen olarak kararın düzeltilmesi için Bakanlığın üst düzey yöneticilerine bildirdik. Ardından mağduriyet giderildi” ifadelerini kullandı.

Sağlık personeli sayısı yetersiz

Günak , “Şanlıurfa’da doktor açığı yok. Ancak sağlık çalışanı sayımız yetersizdir. Bu da iş gücünün artması ve çalışma saatlerinin uzamasına neden oluyor. Yani 3 kişinin yapması gereken işi 1 personel yapmak zorunda kalıyor. Şanlıurfa’da Gastronoloji hekimi göreve başladı. Şimdi 10 günlük ev taşıma için izin aldı. Yakın zamanda mesaiye başlayacak. Her hangi bir branşta doktor eksiğimiz de yok” diye konuştu.

Günde 5 bin hasta muayene ediliyor

Eyyübiye Devlet Hastanesinde yetişkin Acil Servis’in olmadığını aktaran Sağlık Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Faruk Günak,şöyle konuştu: “Bunun kurulmamasının sebebi de insan kaynaklarının yetersiz olması. Fiziki şartlarımız hazır. Alt yapısı tamamlandı. Şuan hastanede Kadın Doğum ve Çocuk branşlarına ağırlık veriliyor.2-3 ay sonra yetişkin acilin hizmete gireceğine inanıyorum.Eyyübiye Devlet Hastanesinde günlük 5 bin hasta muayene ediliyor. Bazen bu sayı 7 bin’e kadar çıkıyor. Hastanede doluluk oranı yüzde 80 civarında. Günde yaklaşık 120 kadın doğum yapıyor. Bu kolay değil. Bu iş gücünü kesintisiz yürütmek takdire şayandır. “

İnşallah valilik bu yanlıştan döner

Günak, son olarak şunları söyledi: “Balıklıgöl Sağlık Ocağının taşınması gündemde. Biz bu konuyla ilgili bakanlığa ve Urfa milletvekillerine bilgilendirme yaptık. Sağlık Ocağının yeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne devredildi. Bu bölgede yeni yapılacak bir ASM yeri olmadığından dolayı vatandaşlarımız sıkıntı çekecek.Biz bu konunun takipçisi olacağız. İnşallah valilik bu yanlıştan döner.”