ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor’un Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımına 1 puan kazandıran orta saha oyuncusu Batuhan Artaslan, performansıyla takımına hayat veriyor.

Şanlıurfaspor’un Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımına 1 puan kazandıran orta saha oyuncusu Batuhan Artaslan,skora forvet oyuncularından daha çok katkı sağladı.Sezon başında Trabzonspor’dan kiralanan genç oyuncu Şanlıurfaspor formasıyla çıktığı 16’sı lig,5’i kupa olmak üzere 21 maçta 5 gol,2 asistlik performans sağladı.

URFASPOR BATUHAN’IN GOL ATTIĞI MAÇLARI KAYBETMEDİ

Batuhan ilk golünü deplasmanda oynanan Eskişehirspor maçında attı.80 dakikada takımının beraberlik golünü atan Artaslan, son dakikada attığı golle Şanlıurfaspor’a 1 puan kazandıran oyuncu oldu.Ardından Giresun,Kırıklarelispor,Manisaspor ve Eskişehirspor maçında gol atma başarısı gösteren Batuhan, takımına 9 puan kazandırdı.Şanlıurfaspor, Batuhan’ın gol attığı 5 maçı da kaybetmedi.Son olarak Pazartesi günü GAP Arena’da oynanan Eskişehirspor maçında sonradan oyuna giren genç oyuncu 85 dakikada takımının beraberlik golünü atmıştı.