ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir araya gelen yerel müzisyenler düğünlerde silah sıkılmasına tepki gösterdi.Müzisyenler, “Silahlar kalksın Can’lar yaşasın diyoruz” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da hafta sonları yüzlerce düğün ve sünnet merasimi gerçekleştiriliyor. Yasak olmasına rağmen düğünde eğlence amaçlı atılan kurşunlar bazen suçsuz olan vatandaşların hayattan kopartılmasına neden oluyor. Küçük çocukların bile bulunduğu alanda silah sıkan davetliler yüzünden bazen düğün evleri maalesef yas evine dönüşüyor.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir araya gelen yerel müzisyenler ise düğünlerde silah sıkılmasına tepki gösterdi.Müzisyenler, “Silahlar kalksın Can’lar yaşasın diyoruz” ifadelerini kullandı.Müzisyenler, “Biz bölgenin yerel sanatçıları olarak, memleketimizde düğün gibi güzel günlerimizin silahla katliama dönüşmesine karşı çıkmak için bugün bir araya geldik. İnsanlarımızı yaralayan, öldüren ve onarılmaz sonuçlar çıkaran bu ölüm makinesini hayatımızdan düğünlerimizden neşeli günlerimizden bir an önce çıkmasını diliyor ve tüm halkımızın bu konuda duyarlı olmalarını diliyoruz.Biz yerel Sanatçı ve Müzisyenler olarak bu davranışın toplumsal huzura zarar verdiğini özellikle belirtmek istiyoruz, Düğünlerde silah sıkmak tamamen kişinin kendi egosunu tatmin etmesine dayanan psikolojik bir saplantıdır,Silah bir muhabere aracıdır, düğünlerde yeri yoktur ,Biz bölge sanatçıları böyle bir duyarlılık için bir araya gelmişken diğer kurum ve kuruluşlarında bizlere destek olmalarını ve bir can kurtarma mücadelemizde yanımızda bulunmalarını diliyoruz silahlar kalksın Can’lar yaşasın ,diyoruz” ifadelerini kullandı.